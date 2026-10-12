Mañueco y Pollán presentan mañana las cuentas de 2027 que sucederán a las vigentes desde 2024

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán, presentarán este martes, 13 de octubre a las 12.30 horas, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 cuya previsible aprobación a finales de diciembre dará relevo al vigente, las cuentas de 2024 doblemente prorrogado --en 2025 y en 2026--.

Castilla y León mantiene vigentes las cuentas de 2024 aprobadas el 30 abril de ese mismo año por el entonces gobierno de coalición de PP y Vox, que se rompió tres meses después con la salida el 12 de julio de los de Santiago Abascal de todos los gobiernos autonómicos.

Esa situación dejó al Partido Popular en minoría en el Gobierno de Castilla y León, que no consiguió aprobar las cuentas presentadas para 2026 --fueron tumbadas en el debate a la totalidad, entre otros, por el Grupo Vox-- ni las elaboradas para 2025 que se quedaron en fase de anteproyecto.

Sin embargo, el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 cuenta con los votos a favor de los 33 procuradores del PP y de los 14 de Vox, los dos grupos parlamentarios que sustentan al nuevo Gobierno de coalición PP-Vox que ha suscrito un acuerdo que contempla entre otros puntos el copromiso de aprobar cuatro presupuestos --ejercicios 2027, 2028, 2029 y 2030--.

Además y a diferencia de lo que ocurrido los años anteriores, en esta ocasión la presentación de las cuentas autonómicas se registra en tiempo y forma, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fija el 15 de octubre como fecha límite para este procedimiento.

El Parlamento autonómico también ha sacado adelante, de nuevo con el respaldo de PP y Vox, el límite de gasto no financiero para 2027 opr un montante de 15.106,54 millones de euros, una cifra "récord" que supone un incremento del 6,5 por ciento respecto al fijado y aprobado para 2026.

La presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad mañana y el posterior registro en las Cortes permitirá iniciar formalmente la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2027. Para Fernández Mañueco será la presentación de sus quintos presupuestos de los que ha logrado sacar adelante tres, todos ellos con gobiernos en coalición: los de 2021 con Ciudadanos y los de 2023 y 2024 con Vox.