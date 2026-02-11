Mañueco presentará la próxima semana su programa electoral, línea "auténtica de trabajo" para la legislatura

Mañueco, durante su visita a la fábrica de Dulces El Beato en El Burgo de Osma. - EUROPA PRESS

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que la próxima semana presentará el programa electoral, "una auténtica línea de trabajo para los próximos cuatro años, donde se incluyen los compromisos del proyecto de Presupuestos para 2026, bloqueado por la oposición".

"Como lo nuestro es cumplir, vamos a cumplir con esos compromisos y van a ser las primeras ideas del programa y las que se van a impulsar si los sorianos y a los castellanoleoneses que nos den su confianza", ha puntualizado durante su vista a la empresa Dulces El Beato en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

En este sentido, ha enumerado alguna de las ideas como duplicar el bono nacimiento o ampliar el bono infantil de 200 euros a más familias para sufragar actividades de ocio. También ha apostado por apoyar al sector del campo con la ampliación de las bonificaciones para que los agricultores y ganaderos sigan contratando seguros agrarios.

Además ha mostrado su compromiso con las explotaciones en extensivo a través de un fondo para su modernización y la mejora del plan del ovino con diez millones para cada uno de ellos.

Mañueco ha añadido que el programa apostará por las personas mayores, "en una pequeña pero importante decisión", al recordar su intención de "mejorar su calidad de vida" con ayudas para cambiar la bañera por el plato de ducha. Además, se ha referido a otros compromisos como la ayuda de 300 euros a los 100.000 autónomos de Castilla y León "frente a la apuesta del gobierno de subir las cotizaciones a la Seguridad Social".

El candidato a presidir la Junta ha abogado por "mantener el bus gratuito, con más de 640.000 tarjetas Buscyl solicitadas o incrementar las políticas públicas de vivienda".

AGROALIMENTACIÓN

En este punto, el candidato a la Presidencia ha destacado el "dinamismo de la labor artesanal y tradicional" de Dulces El Beato "que llega a toda España con su capacidad, esfuerzo, iniciativa e innovación", en lo que es un ejemplo de "industria agroalimentaria de Castilla y León" con la que el PP "está comprometida".

Mañueco ha señalado que la industria en la Comunidad es la tercera "más potente del país" y se encuentra actualmente "en crecimiento" batiendo "récords de empleo y de exportaciones".

Así, ha manifestado que esta legislatura cuenta con las "mayores ayudas de la historia en esta legislatura" con un plan a varios años de más de 430 millones de euros y "nuevos apoyos a la promoción internacional y a la exportación".

Unas ayudas que han servido para "defender productos como el azúcar o la carne" así como a "reforzar la marca Tierra de Sabor" o poner "alfombra roja para los que quieran invertir y crecer en la Comunicación", también de la mano de los Grupos de Acción Local, como en el caso de la colaboración con Dulces El Beato en noviembre de 2025.

Mañueco se ha referido a una "convocatoria de ayudas abierta y permanente, anual para que sea más fácil invertir en el sector de la agroindustria". "Seguiremos apoyando proyectos innovadores, se creará una red de innovadores rurales para facilitar los trámites y las ayudas directas, facilitar la capacidad de exportación a los sectores y atraer talento al sector con especial atención al talento femenino", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Junto a la candidata del PP por Soria a las elecciones a la Junta el 15 de marzo, Rocío Lucas, Mañueco ha manifestado que su partido cuenta con "los mejores candidatos" y el "mejor proyecto para El Burgo de Osma y para la comunidad autónoma" con el que se apostará para que Castilla y León "se sitúe entre las tres mejores comunidades de España para vivir".