Mañueco preside la primera reunión del Consejo de Gobierno tras la incorporación de Ares

Consejo de Gobierno - JCYL

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha encabezado este jueves la primera reunión del Consejo de Gobierno tras la reciente remodelación de su Gabinete, marcada por la incorporación de Valle Ares como consejera de Educación.

Esta sesión ha supuesto el primer Consejo de Gobierno de la presente legislatura de coalición entre el PP y Vox tras la salida de María Pardo, quien ha dejado el Ejecutivo autonómico como consecuencia de su incorporación como cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid con vista a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El encuentro celebrado hoy tiene lugar casi cinco meses después de la primera reunión del Consejo de Gobierno de la legislatura, que tuvo lugar el pasado 15 de junio, de manera que el Ejecutivo autonómico ha reanudado sus sesiones tras este primer cambio en su composición.