Mañueco rechaza el "adoctrinamiento ideológico" en las aulas del que acusa al Gobierno central

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado en su discurso de investidura el "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y ha acusado de ello a las políticas del actual Gobierno de España, un punto en el que ha defendido al sistema de Castilla y León, al que ha definido como un proyecto "orientado a la excelencia, generador de oportunidades" y "basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad".

Ante el Pleno de las Cortes, Fernández Mañueco ha asegurado que la educación de la Comunidad está adaptada a las necesidades de cada alumno, tanto en el medio urbano como en el rural. En este sentido, ha garantizado de forma estricta "la gratuidad de la educación escolar de 0 a 16 años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos".

Asimismo, el dirigente autonómico ha anunciado que, en colaboración con las diputaciones provinciales, la Junta ampliará los fondos destinados a mantener y modernizar los colegios rurales. De igual modo, ha reiterado que la administración autonómica mantendrá abiertos aquellos centros educativos que cuenten con un mínimo de tres alumnos.

El candidato ha insistido en que su Ejecutivo dará prioridad al refuerzo del profesorado rural, incluso en los supuestos de baja matrícula, así como a todas las actuaciones dirigidas a asegurar la digitalización, la conectividad y la mejora del transporte en el medio rural. A este respecto, ha avanzado el compromiso de que en este año 2026 se completará la digitalización y la conexión a internet de todas las aulas de la comunidad autónoma.

Por último, Fernández Mañueco ha manifestado la intención de su gabinete de mantener la mejora y el impulso de la "buena convivencia escolar", al tiempo que ha ratificado que mantendrán la historia del terrorismo dentro de los planes de estudio de la Comunidad con el objetivo de "concienciar" a los alumnos y para "dignificar a las víctimas".