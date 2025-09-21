Mañueco reconoce a las personas que han ejercido de alcalde durante 25 años o más en el Día de la Provincia de Salamanca

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asiste al acto conmemorativo del Día de la Provincia de Salamanca - JCYL

SALAMANCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido a las personas que han ejercido el cargo de alcalde durante 25 años o más en el Día de la Provincia de Salamanca.

El líder autonómico ha participado este domingo, 21 de septiembre, en el acto conmemorativo del Día de la Provincia de Salamanca, celebrado en el Patio de la Salina, donde se ha reconocido a las personas que han ejercido dicho cargo de manera ininterrumpida.