Mañueco recuerda a Lambán como un "amigo sincero" con el que compartió "diálogo institucional y buenos consejos"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), conversa con el presidente de Aragón, Javier Lambán (d), en la XXIV Conferencia de Presidentes. - Manuel Laya - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado al expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, como un "amigo sincero" con el que compartió "diálogo institucional y buenos consejos".

En una publicación en su perfil de la red social 'X', el también presidente del PP de la Comunidad ha lamentado "profundamente" el fallecimiento Lambán, de quien también ha destacado que era un "hombre culto y con fino sentido del humor".

Asimismo, ha subrayado que con él compartió "años de trabajo, diálogo institucional y buenos consejos". "Todo mi cariño y pésame a su familia, amigos y compañeros", ha concluido.