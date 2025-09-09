Mañueco recuerda a Vox que se "bajó del barco" frente a las críticas por falta de presupuestos y corrupción

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado al Grupo Parlamentario Vox que fueron ellos los que se "bajaron del barco", se quedaron "a medio camino" y ahora están "perdidos" en su discurso en respuesta a las críticas de la formación verde de un inicio de curso con falta de presupuestos, "rodeado de corrupción" y dañando la imagen de la Comunidad.

Así ha expresado sus críticas el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, quien ha preguntado en el Pleno de las Cortes al presidente de la Junta sobre la valoración por el inicio del curso "desde , que a su juicio "desde la posición de alguien que carga con el peso de la incompetencia y de la indolencia".

Tras la respuesta inicial de Fernández Mañueco en la que ha indicado que valora las "ganas" del Ejecutivo autonómico de cumplir los compromisos que quedan en la legislatura, intentar apostar "claramente" por los servicios públicos y por "consolidar" a Castilla y León como una tierra "de oportunidades, de empleo y de vida", Hierro le ha acusado de tener una valoración "bastante distorsionada de la realidad".

"La realidad es otra, la realidad es la que está en la calle, señor Mañueco", ha señalado el portavoz de Vox, quien ha asegurado que a los ciudadanos le proecupan la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana y mientras la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, dice que a Castilla y León pueden llegar "los inmigrantes ilegales que hagan falta", la calle no quiere "ni uno".

Asimismo, ha citado preocupaciones como la vivienda "algo que a la gente le gusta tener, una casa", igual "que le gusta comer, pues tienen esa manía de tener vivienda" y a pesar de que el Gobierno autonómico niega que haya problemas en esta materia su precio sigue aumentando.

Además, ha asegurado que otra cuestión que preocupa en el sector primario son los aranceles y ha afeado a la Junta que criticara los impuestos por Estados unidos y ahora no diga "ni mu" con los que ha establecido China a los procuctos procinos. "Usted lo apoya porque su partido, el Partido Popular, se fue a China a firmar un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista", ha aseverado.

En cuanto al comienzo del curso político, David Hierro ha asegurado que el PP sí "se acerca bastante a la realidad" y ha recordado que la senadora 'popular' Alicia García ha dicho que el Gobierno central lo comienza "como lo terminó, sin presupuestos, dañando la imagen del país y rodeado de casos de corrupción", exactamente como ha afirmado que lo empieza Fernández Mañueco: "Sin presupuestos, dañando la imagen de Castilla y León y rodeado de corrupción, que pronto veremos el desfile de los miembros de su partido por los juzgados".

Finalmente, Hierro ha recordado la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra responsables políticos como Fernández Mañueco. "Con una Comunidad que según usted funciona, pero que ya nadie cree que funcione con usted de presidente", ha agregado el procurador, quien ha afirmado que el propio Fernández Mañueco va a ser "la principal víctima de sus estafas, de sus mentiras, de su indolencia y de su prepotencia".

VOX, "PERDIDO"

Frente a estas críticas, el presidente de la Junta ha afirmado que el Gobierno de Castilla y León "sigue adelante" pero fueron los miembros de Vox los que "se bajaron del barco", "se quedaron a medio camino", "atrás" y considera que "están tan perdidos en sus intervenciones últimamente que incluso a veces hasta coinciden con el sanchismo aquí en Castilla y León", algo que ha calificado de "sorprendente".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido el Gobierno está pendiente del curso escolar, con una educación "de primera división, la mejor de España", gratuita de cero a 16 años y sigue adelante con los nuevos helicópteros medicalizados para todas las provincias de Castilla y León más El Bierzo, además de con el refuerzo de las ayudas a todos los afectados por los incendios en este último verano.

"Seguimos adelante con el bono infantil para actividades extraescolares ayudando casi ya a 30.000 familias. Seguimos adelante para tener un parque de vivienda social en torno a 5.000 viviendas aproximadamente cuando termine la legislatura, finales del 26", ha añadido Fernández Mañueco.

Asimismo, el presidente de la Junta ha incidido en que siguen trabajando para conseguir entre todos "decir que no" a la reforma de la Política Agrícola Común, para facilitar que el bus sea gratuito en todas las rutas de la Junta de Castilla y León con el Buscyl o para seguir batiendo cifras de empleo.

"Ustedes, los señores de Vox, se bajaron de este Gobierno a mitad de trayecto. Ustedes sabrán. Lo que sí tengo que decir es que si ustedes quieren seguir siendo la muleta del sanchismo en Castilla y León, porque tanto a ustedes como al señor Abascal están más preocupados en atacar al Partido Popular que en echar a Sánchez", ha concluido.