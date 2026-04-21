Mañueco reivindica a CyL como "casa del entendimiento" y convoca a todos a un gran esfuerzo de concordia

1080135.1.260.149.20260421131957 Mañueco en un momento de la entrega de los Premios Castilla y León 2025 - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este martes a la Comunidad Autónoma como "casa del entendimiento" y ha convocado a todas las fuerzas políticas y sociales a un "gran esfuerzo de concordia".

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha llamado a "propiciar" y a "favorecer siempre" el entendimiento para alcanzar entre todos el "ámbito de fraternidad que hace la vida más soportable". "Es el momento de hablar de un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político", ha añadido el jefe del Ejecutivo que ha recordado que el "sentido más digno" de la política es el que guía los pasos de los servidores públicos para garantizar "estabilidad y certidumbre", estados que ha reclamado para Castilla y León y para España.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el presidente de la Junta en funciones en su discurso institucional con motivo de la entrega de los Premios Castilla y León 2025, antesala de la festividad de la Comunidad Autónoma que se celebra el 23 de abril.

Fernández Mañueco ha recordado que los ciudadanos de Castilla y León tuvieron la posibilidad de elegir su futuro en las elecciones del 15 de marzo y ha insistido en que tras esa cita con las urnas las fuerzas políticas de la Comunidad deben hablar y entenderse, momento en el que ha parafraseado al salmantino José Luis Puerto, Premio Castilla y León de las Letras 2018, para reiterar que la Comunidad "es casa del entendimiento".

El presidente de la Junta ha explicado a modo de ejemplo que el entendimiento sirve a las personas "con serenidad, esfuerzo y resultados". Dicho esto, ha reconocido que el mundo vive tiempos "muy complejos" y "claramente tensos en el ámbito político" que, según ha lamentado también, parecen haberse reducido a "ruido, frases vacías o gestos intrascendentes".

En este sentido, ha explicado que la política "es vida" que, como tal, implica discrepancia y debate "que nunca debe convertirse en descrédito personal", ha aconsejado Fernández Mañueco que ha llamado a trabajar en todo momento para convertir las palabras en hechos y las ideas en buena gestión, para aportar realidades y para ofrecer a todos un horizonte de progreso.

"Hagamos todos juntos una Castilla y León que cree, que propone, que actúa y que lidera", ha pedido el presidente de la Junta que ha llamado también a construir Castilla y León fortaleciendo su identidad, "una identidad serena, histórica, cultural, que no necesita gritos para afirmarla", ha aclarado, para añadir: "Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo".

El presidente de la Junta ha aprovechado su discurso institucional previo al Día de Castilla y León para pedir a todos los ciudadanos de la Comunidad que pongan en valor lo que es, "una tierra de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y, sobre todo, de progreso" y ha recordado que Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma, "modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad".

Por último, ha recordado al burgalés Victoriano Crémer para llamar a amar siempre profundamente a Castilla y León, "un viejo mar luminoso y cambiante que conserva en su hondón convulso el cántico eterno de la libertad".