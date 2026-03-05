Mañueco reivindica el "proyecto y rumbo claro" del PP y ofrece un camino de certezas

Mañueco llega al debate del jueves 5 de marzo - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este jueves el "proyecto y rumbo claro" del Partido Popular y ha vuelto a ofrecer el "camino de certezas" de su gestión.

"Conozco el territorio, conozco la valía de la gente de nuestra tierra y tengo un proyecto y un rumbo claro", ha aseverado Fernández Mañueco que ha apelado a las oportunidades que necesitan los jóvenes y a la estabilidad que merecen las familias "y quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan su tierra, educan en las aulas y cuidan a los demás".

El candidato del PP a la reelección ha centrado su 'minuto de oro' en el primer debate electoral de la campaña en su compromiso de situar a Castilla y León entre las tres mejores de toda España para vivir. "El 15 de marzo elige certezas. Buenas noches y muchas gracias", ha concluido Fernández Mañueco en alusión al lema de su campaña: 'Aquí, certezas'.