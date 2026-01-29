Mañueco respalda a Suárez-Quiñones: "Tiene mi confianza y la del partido"

SALAMANCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado la labor de todos sus consejeros, a pesar de que todos no encabezan las listas de sus provincias, y lo ha hecho en particular con el caso de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, del que ha asegurado que tiene su "confianza y la del partido, por eso todavía es consejero".

Así lo ha trasladado el líder autonómico en el marco de su intervención en la clausura de la gala de la tercera edición de los Premios Diagnóstico de Castilla y León Televisión en Salamanca, donde ha explicado que el lunes se reunirán los comités electorales de cada provincia para elaborar las listas completas, si bien no ha confirmado que todos los consejeros vayan a ir en ellas.

"Llegará el momento de hablar de consejeros, ahora es el momento de hablar de las personas que deben trasladar el mensaje a los ciudadanos en las nueve provincias de Castilla y León", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico.

A la pregunta de si respalda la labor de sus consejeros, Mañueco ha asegurado estar "orgulloso" de todos ellos, del trabajo que han realizado, cada uno en su área y responsabilidades, un punto en el que ha señalado que están "a disposición del partido para ir o para no en las listas".

"Lo importante es el proyecto y no las personas. El proyecto es colocar entre las tres mejores Comunidades Autónomas a Castilla y León en políticas públicas de toda España", ha subrayado al respecto.

LISTA MÁS VOTADA

En cuanto a las declaraciones del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presiencia de la Junta, Carlos Martínez, de acordar antes de los comicios que gobierne la formación más votada en las urnas, ha respondido que, a quien debe trasladar esta propuesta es a "quien perdió las elecciones y gobierna en España, que es Pedro Sánchez".

"Yo fui la opción más votada hace cuatro años y gobierno. Que le remita a Ferraz la petición", ha apostillado.

En relación con las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, en las que le dijo a través de la red social 'X' que el PP no estaba "en condiciones de exigir nada a los de Santiago Abascal", Mañueco ha asegurado que Vox "dejó el trabajo sin hacer y tiró la toalla en mitad del camino".

También ha recordado, el día en el que los agricultores se han manifestado por toda la Comunidad, que la Consejería de Agricultura, que era una cartera en manos de Vox, "cuando vinieron mal dadas, salieron corriendo".