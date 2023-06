Mañueco sitúa la atención a los pacientes de radioterapia en Ávila en el último trimestre de 2023

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado la atención a los pacientes de radioterapia en Ávila en el último trimestre de 2023 y se ha mostrado convencido de que se trata de una "grandísima noticia".

Fernández Mañueco ha reivindicado al respecto que el prometido acelerador lineal de Ávila ya es una realidad y ha informado en su intervención en la sesión de control de las Cortes que "ya está instalado".

Según ha explicado al respecto, desde ayer los radiofísicos y los técnicos de radioterapia contratados trabajan para hacer las calibraciones del equipo para que el trabajo y la atención a los pacientes de radioterapia sea una realidad en el último trimestre de este año.

"La Unidad de Radioterapia de Ávila empezará a funcionar en el último trimestre de este año", ha sentenciado en una respuesta al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que hoy ha reclamado una Unidad de Ictus en Ávila, a lo que el presidente ha respondido que la Junta está trabajando para reducir el tiempo de atención al ictus en la fase hiperaguda y para facilitar el acceso más rápido a los recursos y actuar también con la equidad territorial.

Dicho esto, ha apostado por un sistema de trabajo en red de los servicios sanitarios para dar a los pacientes "la mejor atención" y para darles un tratamiento "no donde residan" y sí "donde estén".

"El ictus nunca elige cuándo te da y dónde te da", ha aclarado el presidente que ha explicado, a modo de ejemplo, el caso de una persona "muy cercana y muy querida" para él a la que le dio un ictus en el Hospital de Salamanca por la noche cuando no había atención 24 horas. "En un hospital, fíjese, estas circunstancias no las elige uno", ha sentenciado al respecto.

Por su parte, Pedro Pascual Muñoz ha confesado que si le tiene que dar un ictus preferiría que ocurriese en Valladolid y no en su provincia, en Ávila, puesto que "las posibilidades de tener más o menos secuelas o incluso sobrevivir cambian de forma considerable".

El de Por Ávila ha lamentado que los partidos que sustentan a la Junta se haya opuesto hasta en tres ocasiones a la creación de la unidad de ictus en Ávila, la primera en 2021 durante el debate de los presupuestos autonómicos, la segunda el año pasado durante la terminación de las cuentas autonómicas para este año y la última en marzo de 2023 cuando PP y Vox votaron en contra de una PNL en este sentido.

"El argumento que se me dio fue que se trata de un servicio que no es adecuado para los abulenses", ha reprochado Pascual Muñoz que ha recordado que en otras provincias como Valladolid, Salamanca o Segovia sí se considera adecuado, lo que pone de manifiesto, a su juicio, que estas unidades no dependen del nivel del hospital, como "así debiera ser", a lo que ha añadido que en el caso de precisar rehabilitación los pacientes se tienen que "buscar la vida".