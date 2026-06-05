Mañueco se someterá el 9 de junio a su tercera investidura que dará paso a su tercer gobierno en coalición

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Alfonso Fernández Mañueco afrontará el próximo martes, 9 de junio, su tercera investidura como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito el miércoles día 3 con Vox que dará paso a su tercer gobierno en coalición, el segundo con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente.

Fernández Mañueco será elegido presidente de la Junta con los votos a favor del Grupo Popular, con 33 escaños, y del Grupo Vox, con 14, ya que previsiblemente el resto de los partidos en la oposición votarán en contra, como han confirmado ya el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y la del Grupo Mixto y procuradora por UPL, Alicia Gallego, mientras que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha apuntado en el mismo sentido de rechazo. "Mucho tendría que cambiar el pacto --PP y Vox--", ha añadido.

Según ha acordado este viernes la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces, el pleno de investidura comenzará a las 12.00 horas con la intervención, sin límite de tiempo, del candidato a la citada investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y se reanudará a las 16.00 horas con la intervención del Grupo Socialista al que seguirán el resto de menor a mayor --Grupo Mixto, Vox y PP-- con 30 minutos para la primera intervención y 10 minutos para la réplica, mientras que Fernández Mañueco podrá responder de forma individual o agrupada, de nuevo sin límite de tiempo.

Los tres partidos integrantes del Grupo Mixto --UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila-- compartirán el tiempo de forma proporcional a su representación parlamentaria --tres procuradores el primero y uno los otros dos-- por lo que dispondrán de 18, 6 y 6 minutos en la primera parte y de 6, 2 y 2 en la segunda.

El reparto de las intervenciones de los grupos ha generado discrepancia en la reunión de la Junta de Portavoces ya que Vox planteaba que comenzase el Grupo Mixto, para seguir con el PSOE y terminar con los dos partidos que sustentarán a la Junta, Vox y PP, si bien finalmente la Mesa ha mantenido los turnos de sesiones anteriores, por lo que comenzará el PSOE que estrena portavoz, Carlos Martínez, como el resto de los grupos: Alicia Gallego, en el Mixto; Carlos Pollán, en Vox, y Leticia García, en el PP.

Y según han avanzado los portavoces en las sucesivas ruedas de prensa, la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de la Junta tendrá lugar en los "días siguientes", a falta de determinar aun la fecha concreta.

Martínez ha sustentado el rechazo de los 30 procuradores socialistas a la investidura de Fernández Mañueco en el contenido del pacto firmado el miércoles por el "dúo de funambulistas" --Fernández Mañueco y Pollán-- a los que ha acusado de llevar días intentando buscar un punto de equilibrio "para engañar y ocultar el engaño masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos". "Vox es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, además a sabiendas de que le van a engañar y a sabiendas de que no son de fiar ni uno ni otro", ha ironizado.

Dicho esto, ha advertido de que entre las "certezas" del documento "lleno de ambigüedades" firmado por PP y Vox están que el modelo de gobierno del futuro Ejecutivo está al margen del Estatuto de Autonomía, entra en conflicto con la Constitución Española, queda al margen de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Carta de Derechos Humanos.

A esto ha añadido que el futuro gobierno también estará al margen del Diálogo Social y al margen del diálogo con la sociedad civil y ha advertido de que PP y Vox ponen "en claro riesgo" la participación ciudadana mientras sataniza y criminalizar a sindicatos y a empresarios para fiscalizarlos permanentemente.

Tanto Alicia Gallego como Ángel Ceña han centrado sus críticas en la ausencia de referencias del acuerdo de gobierno al problema de la despoblación de Castilla y León, con una medida de 324, o que no haya una sola referencia a una fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados como Soria o como Zamora. También han reprochado que PP y Vox exijan infraestructuras al Gobierno central y sólo dediquen tres líneas a la red de carreteras de titularidad autonómica "sin detallar absolutamente nada".

Por su parte, el portavoz de Vox y firmante del acuerdo ha hecho un llamamiento a los partidos en la oposición a leer el pacto de gobierno para poder argumentar y discutir "sobre los temas que verdaderamente están ahí", entre los que ha citado la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural que, según ha asegurado el futuro vicepresidente primero van a ser "unas de las principales prioridades".

En el mismo sentido, Leticia García ha afirmado que el PP está "muy cómodo" con el "profuso, completo y amplio" acuerdo firmado con Vox ya que toca "muchos ejes fundamentales" para el día a día de los castellanos y leoneses e incorpora el compromiso de aprobar presupuestos para los cuatro años de Legislatura.

García ha reprochado las críticas de los partidos que rechazan el acuerdo "por exigencias del guión" y que "sólo hablan de lo suyo y de sus propias prioridades" mientras mienten y falsean la realidad, como ha reprochado en concreto a Carlos Martínez. "Produce sonrojo escucharle hablar de Estado de Derecho, de Democracia, de legalidad, de cumplimiento de la ley. La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar en ese sentido", ha aseverado.