Mañueco tiende la mano a los grupos con humildad y llama a sentarse a negociar "sin excusas ni rodeos"

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apostado por una "política de mano tendida" para negociar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026 presentado hoy consciente, ha admitido, de que el Grupo Parlamentario Popular no cuenta con "la mayoría parlamentaria necesaria" para garantizar su aprobación --los 'populares' tienen 31 de los 81 procuradores de las Cortes--.

En este sentido, el presidente de la Junta ha apostado por trabajar y por negociar para recabar el apoyo de los distintos grupos parlamentarios "con humildad", mano tendida y voluntad de acuerdo por su parte, ha aseverado, y con una petición expresa al resto de los interlocutores para que tengan "altura de miras" y "destierren electoralismos".

Fernández Mañueco ha pedido también a los distintos partidos políticos que en esta ocasión "no haya excusas" ni "rodeos" y ha llamado a todos a sentarse a negociar y a dialogar con la Junta para llegar a un acuerdo, para lo que ha apelado a tener en cuenta en todo momento el interés de Castilla y León y de sus ciudadanos, "algo que debería unirnos a todos", ha apostillado.

"El interés por Castilla y León debería anteponerse a cualquier interés partidista", ha reiterado el presidente de la Junta que ha aprovechado la ocasión para volver a reivindicar que negociar y aprobar unos presupuestos es la forma de ejercer la política "en su sentido más noble".

"Gobernar no es gritar más fuerte, gobernar es construir un futuro en común que es el que merece Castilla y León y pedimos que piensen en las personas de Castilla y León, en el interés general. Eso se lo pido a Vox y se lo pido al resto de fuerzas políticas", ha concluido al respecto el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, ha vuelto a defender que el actual Gobierno en solitario ha demostrado que es "más estable" que un Ejecutivo en coalición y ha asegurado que los 'populares' de Castilla y León dialogan con todas las fuerzas políticas, como ocurrió en su día con Vox al que ha responsabilizado de haber roto el pacto de Gobierno en julio de 2024 "de manera unilateral" por lo que los de Santiago Abascal tendrán que dar "las explicaciones pertinentes a las personas de Castilla y León". ,

"Abandonaron el barco sin dar explicaciones y a partir de ahí nosotros seguimos manteniendo la misma postura de fiabilidad y de confianza con todas las fuerzas políticas y también con ellos", ha zanjado Fernández Mañueco.