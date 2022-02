Mañueco toma nota de la autocrítica y se compromete a reaccionar para "llegar mejor" a la meta de las municipales

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido la "autocrítica" realizada por los asistentes a la Junta Directiva del PP reunida este martes en Valladolid, dos días después de las elecciones anticipadas del 13 de febrero, en las que, según ha recordado en varias ocasiones, el PP ganó en votos y en escaños, a diferencia de lo que ocurrió en los comicios de 2019 que venció el PSOE.

"Hoy aquí se ha hecho autocrítica. Lo agradezco de corazón", ha aseverado Fernández Mañueco que se ha comprometido a hacer un análisis "en profundidad" de las opiniones de los dirigentes 'populares' de Castilla y León para "reaccionar" de cara a las municipales de 2023 y "concluir con éxito" y "redoblar la confianza".

Para ello, ha explicado, adoptará "las medidas adecuadas" que permitan al Partido Popular seguir subiendo en las expectativas electorales para la próxima cita con las urnas. "Todos juntos llegaremos mejor esa meta", ha aseverado el presidente autonómico del PP que ha hecho un llamamiento para "abrir brazos a más gente y a más personas".

Fernández Mañueco ha agradecido a los suyos la "confianza" que le han dado en momentos "muy complicados", ha reconocido, para añadir: "A mi no se me olvida". "No os voy a defraudar ni a vosotros ni al pueblo de Castilla y León", ha asegurado el presidente autonómico del PP que ha garantizado que estará "a la altura de la confianza" que ha recibido, tanto en lo personal como en lo político.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta ha agradecido el trabajo del PP nacional y autonómico a lo largo de una campaña "histórica y limpia", con una referencia expresa al presidente nacional, Pablo Casado, por su "presencia constante" en todas las provincias, como toda la dirección nacional del partido, y a la participación de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, sin olvidar el "esfuerzo" de los presidentes provinciales y de los alcaldes de todos los rincones de Castilla y León.

"Os habéis vaciado, lo habéis dato todo. El que hace todo lo que puede no está obligado a más", ha considerado Fernández Mañueco que ha asumido "en primera persona" los errores que ha habido para aprender de ellos y mejorar de cara al futuro.

Su esfuerzo, ha explicado también, será llevar a cabo políticas hacia lo más próximo y cercano a las personas de cada pueblo de Castilla y León en el reto de poder dar una respuesta cada problema y de atender las singularidades de la Comunidad. "Voy a dar a Castilla y León el mejor gobierno posible", ha concluido para recordar que el PP es "gran partido" que va a ser capaz de responder al mandado de los castellanos y leones y a estar "a la altura con trabajo y eficacia".

"Comenzamos una nueva etapa claramente ilusionante, cuento con vosotros", ha sentenciado Fernández Mañueco que, tras lamentar también que a lo largo de la campaña electoral ha habido "mucho ruido" a través de informaciones, encuestas y mensajes "interesados", ha llamado a la serenidad y a la tranquilidad de los 'populares' con una petición expresa para que no contribuyan al ruido en un "momento clave", las negociaciones para constituir el nuevo Gobierno.