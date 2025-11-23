Mañueco traslada su "cariño" y "consuelo" a los allegados del minero Anilso Soares

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (i), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), asisten al funeral por el minero Anilson Soares de Brito, en la Iglesia parroquial de Caboalles de Abajo.
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 18:26

CABOALLES DE ABAJO (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "cariño" y "consuelo" a los allegado del minero Anilso Soares, fallecido a los 42 años en el accidente ocurrido en una explotación de Cangas del Narcea (Asturias) y a quien se ha enterrado este domingo en Caboalles de Abajo, localidad perteneciente al municipio de Villablino (León), donde residía.

"En estos momentos tan duros, tan difíciles y tan complicados, queremos estar con ellos y darles nuestro cariño y consuelo", ha expresado el presidente del Ejecutivo autonómico en declaraciones en Caboalles, a donde también ha asistido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, entre otras personalidades políticas.

Fernández Mañueco ha manifestado, asimismo, su "respaldo" a todo los que "han sido, son y se sienten mineros", así como ha transmitido su "apoyo" y "cercanía" a Caboalles y Villablino, que "están siendo duramente golpeados este año por la mina".

"Quiero que todos sean conscientes que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a su lado y queremos generar para el futuro noticias más agradables y más positivas", ha apostillado, para confiar en que se "esclarezca" el accidente y "se dé respuesta lo antes posible a la familias de Anilso Soares y el asturiano Óscar Díaz, también fallecido en el suceso en Cangas del Narcea.

