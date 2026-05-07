Mañueco, único candidato a la investidura para una sesión sin fecha que será antes del pleno para elegir senadores

Francisco Vázquez y Alfonso Fernández Mañueco, durante la constitución de las Cortes de la XII Legislatura de Castilla y León, a 14 de abril de 2026 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP en las pasadas elecciones, el procurador por Salamanca Alfonso Fernández Mañueco, ha sido propuesto este jueves como único candidato a la investidura como jefe del Ejecutivo en una sesión que aún no tiene fecha ya que el Reglamento de las Cortes no establece un plazo límite para este precepto, si bien podría ser antes del pleno de designación de los tres senadores autonómicos que tendrá lugar, previsiblemente, en torno al 23-25 de junio.

Así lo ha afirmado este jueves el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, tras la preceptiva ronda de consultas con los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer un candidato a la investidura como presidente de la Junta, trámite que sí está regulado en el Reglamento y que expiraba este mismo jueves --fija 15 días hábiles desde la constitución del Parlamento que tuvo lugar el 14 de abril--.

Tras escuchar a los partidos políticos durante las reuniones del miércoles 6 y el jueves 7, Francisco Vázquez ha propuesto como candidato a Alfonso Fernández Mañueco por ser "el único" que cuenta con "capacidad" para afrontar con garantías la sesión de investidura en la que parte con los 33 votos del Grupo Popular, a la espera de cerrar un acuerdo de gobierno con Vox que tiene 14 escaños --la mayoría absoluta en el Parlamento de la XII Legislatura está fijada en 42--.

"No hay fecha todavía", ha reconocido el presidente de las Cortes que ha defendido la necesidad de ir "paso por paso" para recordar que la fecha de la sesión de investidura se tiene que fijar en una Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces que no ha convocado todavía. "Entiendo su interés pero debemos ser rigurosos en la tramitación y en los tiempos parlamentarios", ha respondido el presidente de las Cortes a preguntas de los periodistas respecto a la posible fecha del debate de investidura de Fernández Mañueco.

Francisco Vázquez ha recordado que como presidente de las Cortes de Castilla y León debe ser "especialmente respetuoso" con el papel institucional que representa y ha insistido en que corresponde ahora a los grupos parlamentarios "alcanzar los acuerdos que correspondan" en sus negociaciones para que la investidura de Fernández Mañueco se lleve a cabo.

"Yo he constatado en la ronda de consultas la voluntad de todos los grupos de explorar esas fórmulas que permitan articular una mayoría parlamentaria suficiente. No obstante, tanto el contenido como el futuro de cualquier pacto, si se pueda realizar, corresponde exclusivamente a las formaciones políticas, no me corresponde a mí", ha concluido si bien se ha mostrado confiado en que "con responsabilidad y diálogo" se pueda conformar un Gobierno que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por último y preguntado sobre si el debate de investidura se puede cruzar en el tiempo con el pleno de designación de senadores de la Comunidad, que sí está tasado y reglamentado, ha respondido: "Primeramente se tendría que hacer el pleno de investidura".