Mañueco ve en la compañía Nao d'amores "un gran ejemplo de excelencia, talento y riqueza" de la cultura de CyL

Imagen del Premio Max 2026 a Mejor espectáculo musical o lírico por su espectáculo 'Hacia ecos de lo sagrado' - @PREMIOSMAX

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este martes a la compañía segoviana Nao d'amores tras ganar el Premio Max 2026 a Mejor espectáculo musical o lírico por su espectáculo 'Hacia ecos de lo sagrado', dirigido por Ana Zamora y concebido para las ruinas de un monasterio medieval.

Fernández Mañueco se ha hecho eco del Premio Max 2026 al Mejor Espectáculo Musical con 'Hacia ecos de lo sagrado' para Nao d'amores a través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' en el que ha dado la enhorabuena a la compañía segoviana.

"Sois un orgullo para Castilla y León y un gran ejemplo de la excelencia, el talento y la riqueza de nuestra cultura", ha aseverado el presidente.

La agrupación segoviana recogió el premio en la gala de los XXIX Premios Max, celebrada en la noche del lunes en el Teatro Romano de Mérida, donde ha entonado un "viva Palestina libre" y ha advertido de que "más allá de la alfombra roja y el glamour", la "realidad supera a la ficción", en alusión a la "masacre al pueblo de Palestina".