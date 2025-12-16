Mañueco ve a Vox como "el mejor apoyo del PSOE" y Hierro recuerda que presentaron una moción contra Sánchez

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este martes al Grupo Parlamentario Vox de haberse convertido en "el mejor apoyo" del Grupo Socialista con el que, según ha reiterado, los de Santiago Abascal han votado de forma conjunta en más de un centenar de ocasiones.

"Ese partido que dijo que no iba a votar a Sánchez ni para poner banderas de España en las rotondas ha votado más de 100 veces con el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León", ha ironizado Fernández Mañueco mientras que el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha rechazado que haya una pinza entre PP y PSOE tras lo que ha asegurado que el 73 por ciento de las votaciones de PP y PSOE han sido contra las iniciativas de los de Santiago Abascal.

Alfonso Fernández Mañueco y David Hierro han contrapuesto estos datos en su último 'cara a cara' en una sesión de control en esta legislatura en la que Vox ha preguntado al presidente si considera que ha cumplido con sus votantes, tras lo que el presidente de la Junta ha ironizado sobre la coincidencia de las preguntas de PSOE y Vox.

El presidente de la Junta se ha reafirmado en que su Gobierno ha cumplido sus compromisos, tanto con Vox dentro de la Junta como cuando los de Santiago Abascal salieron en julio de 2024, y ha vuelto a acusar a Vox de haber dado "la espantada" y con toda la tarea sin hacer" y de haber "dejado tirada a la gente".

"Ustedes podrían hacer otro balance, pero ustedes se fueron del Gobierno porque les aburre la gestión, porque no quieren gestionar", ha reprochado Fernández Mañueco a los procuradores de Vox tras lo que ha reivindicado la "hoja completa de servicios" y una "lista de compromisos cumplidos" por parte de la Junta.

Por su parte, David Hierro ha insistido en que Vox siempre ha dejado una "puerta abierta" a Fernández Mañueco, al que ha vuelto a afear que haya preferido tirar al suelo las propuestas de los de Santiago Abascal para "dejarlas pasar por el retrete de la política".

Hierro ha rechazado la acusación de Fernández Mañueco a Vox de sostener a Pedro Sánchez y ha recordado al dirigente del PP que los de Santiago Abascal presentaron una moción de censura contra el presidente del Gobierno que el PP rechazó, como los socialistas.

Por otro lado, ha aprovechado su intervención para ironizar con que el presidente del Gobierno esté "copiando" a Fernández Mañueco con los bonos para viajar gratis.