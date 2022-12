Manuel García retira la denuncia contra el PP de León y no se celebrará el jucio por irregularidades en la afiliación

LEÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García, ha retirado la denuncia que había presentado contra su formación, el Partido Popular, por un supuesto proceso de afiliaciones irregularidades impulsado por el anterior presidente de la formación, Javier Santiago Vélez, a quien se enfrentó en un proceso de primarias para lograr la Presidencia del PP de León, por lo que el juicio previsto para los días 15 y 16 de febrero no se celebrará.

Manuel García ha confirmado en declaraciones a Europa Press que ha dado indicaciones a su procurador para remitir un "escrito de desistimiento" que, además, anularía el registro de la bases de datos en la sede nacional del Partido Popular.

El alcalde de Villaquilambre denunció al anterior presidente del Partido Popular de León, Javier Santiago Vélez, que la semana pasada presentó su dimisión, al considerar que se produjeron unas 400 afiliaciones irregulares en fechas anteriores a la celebración del Congreso en el que García y Vélez se enfrentaron en un proceso de primarias para optar a la Presidencia del PP leonés.

Como consecuencia de la denuncia, el juzgado determinó para los días 15 y 16 de febrero un proceso judicial con la toma de declaraciones a más de una decena de testigos. No obstante, tras haber presentado el escrito de desistimiento, no se celebrará la vista y los peritos judiciales no tendrán que solicitar el acceso a la sede de Génova para la revisión de las bases de datos de afiliados.

El pasado miércoles, Javier Santiago Vélez, que resultó elegido en aquel proceso de primarias, anunció al comité ejecutivo del Partido Popular de León su dimisión como presidente de la formación política.

Vélez alegó ante el órgano del partido que sus nuevas responsabilidades como senador por León y su labor como alcalde de la localidad de Almanza le impedían continuar al frente de la formación, aunque rechazó que su decisión estuviera motivada por el proceso judicial, que se iba a desarrollar sólo unos meses antes de la convocatoria de elecciones municipales de mayo de 2023.

Durante la celebración del comité ejecutivo en el que Vélez presentó su dimisión, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Ester Muñoz, dio un paso al frente, y fue ratificada el pasado sábado por el mismo órgano como la nueva presidenta del Partido Popular de León.

Al respecto, Manuel García ha asegurado que no espera ahora "ningún proceso de integración" bajo la nueva presidencia del PP leonés porque él continúa siendo "parte del PP" y se siente "integrado", a la vez que ha recordado que actualmente representa a estas siglas como alcalde en uno de los municipios más grandes de la provincia, el de Villaquilambre, que roza los 20.000 habitantes.