Maratón de donación de sangre en el Complejo Hospitalario de Segovia

SEGOVIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El martes 18 de noviembre tendrá lugar en el vestíbulo principal del Hospital General de Segovia un maratón de donación de sangre con horarios de 8.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia se suma al reto propuesto por el Centro de Donación y Hemoterapia de Castilla y León (Chemcyl), en una campaña especialmente dirigida a profesionales y sanitarios de centros hospitalarios, que ha pasado por numerosos hospitales de la región. También está abierta a usuarios y familiares que deseen colaborar donando sangre o donen por primera vez, detalla a través de un comunicado.

Cada día, en Castilla y León se necesitan 450 donaciones de sangre. La corta duración de los componentes sanguíneos obliga a obtener un número constante de donaciones cada día y cada donación beneficia hasta tres pacientes distintos. La sangre se separa en varios componentes y cada uno se utiliza para tratar diferentes tipos de enfermedades.

Para donar sangre es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre (hepatitis B, C, SIDA, sífilis...). Además es obligatorio identificarse con el documento nacional de identidad (DNI).

Antes de la donación se hace una entrevista confidencial y se miden la presión arterial, el pulso y el nivel de hemoglobina. La donación propiamente dicha dura entre 5 y 7 minutos y el proceso total unos 25 minutos. El volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera en dos horas; al cabo de unos días el donante recibe un SMS en su teléfono móvil con el resultado de los análisis realizados.

En un accidente de tráfico se pueden necesitar entre 20 y 30 bolsas de hematíes; en una operación de cadera, entre 6 y 8 bolsas, y en un parto complicado, entre 4 y 6 bolsas.