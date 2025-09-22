La Marcha Popular de la Semana Cidiana de Burgos será una cita con la inclusividad y la solidaridad

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, entre el representante de Intras, Chema Campo , y la de Síndrome de Down, Silvia García. - EUROPA PRESS

BURGOS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Cidiana de Burgos incorpora este año a su programa de actividades la celebración de la I Marcha Semana Cidiana, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, con salida y llegada en la Plaza del Rey San Fernando y será una cita con la "inclusividad y la solidaridad".

La recaudación de la venta de dorsales -al precio de cinco euros los adultos y dos los niños- irá destinada a al fomento del deporte de la Plataforma del Tercer Sector de Burgos.

La marcha es un recorrido de 3,5 kilometros "totalmente accesible" como ha destacado el representante de Intras, Chema Campo, que recorrerá los "principales éxitos" del héroe en Burgos como el Solar del Cid, el Arco de San Martín, el Paseo de los Cubos, la Judería, el Arco de Santa María o la Plaza del Mio Cid, entre otros espacios emblemáticos.

Se trata de una marcha popular no competitiva, de carácter "inclusivo y solidario", como ha subrayado la presidenta de la Sociedad de Promoción (ProBurgos), Andrea Ballesteros, que forma parte de las "líneas de cooperación" establecidas entre la candidatura de Burgos 2031 y las asociaciones que forman parte de la Plataforma del Tercer Sector.

Como ha destacado la representante de la Asociación Síndrome de Down Burgos, Silvia García, cada participante recibirá "una cartilla conmemorativa, que podrá sellar" en los ocho puntos de interés del itinerario, para conservarla como recuerdo de esta primera edición. Además de los precios de cinco y dos euros para los participantes también existirá una fila cero o dorsal cero para quienes deseen colaborar sin participar en la marcha.

La organización cuenta con la implicación directa de ocho entidades sociales de la ciudad: Fundación Intras, Asociación Síndrome de Down Burgos, Grupo Social Aspanias, Apace Burgos, Asociación Las Calzadas, Aransbur, Autismo Burgos y Apacid.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre a través de la plataforma habilitada para tal fin. Con esta primera edición, la Semana Cidiana amplía su oferta cultural y social, reforzando su vínculo con el espíritu integrador y comunitario de Burgos, al tiempo que suma una propuesta saludable, participativa y solidaria que destaca entre los actos del programa de la presente edición.