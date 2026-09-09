Marcha solidaria de lucha contra la diabetes en Burgos este domingo desde las 11.45 en el Paseo de Atapuerca

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Marcha Solidaria de la Asociación de Diabéticos de Burgos celebra este domingo una nueva edición, la tercera ya, que cada año gana en participación, que en 2025 reunió a 900 marchadores y que este año aspira a superar los mil participantes.

La marcha ha sido presentada por el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, acompañado por el presidente de la entidad burgalesa, Mariano Cerdán, quien ha recordado que la misma "es una causa solidaria" y ha aprovechado para recordar que la diabetes afecta a más personas de las que se piensa.

"En Burgos, podemos hablar de que hay cerca de 5.900 personas con diabetes, tipo 2, y en torno a 900 con diabetes tipo tipo 1", con lo que la asociación local calcula que cerca de 6.800 personas conviven con la enfermedad en la ciudad y anuncia que los dorsales ya están a la venta en varios puntos comerciales.

Bajo esta premisa solidaria, el colectivo local organiza una nueva iniciativa con un doble propósito: recaudar fondos para garantizar su propia subsistencia como asociación y colaborar con la Fundación Diabetes Cero. Se trata de una de las entidades españolas de referencia en la búsqueda de una cura para la diabetes tipo 1; un perfil menos numeroso, pero que exige un control médico exhaustivo y constante.

Conseguir un dorsal es muy sencillo. La venta anticipada ya está en marcha directamente en la sede de la asociación, situada en la calle Vitoria, 27 (bloque A, 310), así como en las tiendas de deportes Manzanedo, en la calle Madrid y en la avenida Francisco de Vitoria, en Gamonal. Además, Decathlon habilitará un punto de venta presencial el viernes por la tarde y durante toda la jornada del sábado.