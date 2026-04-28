La marcha solidaria 'Pedalvida' se mantiene y se celebrará el 9 de mayo por pacientes de Soria que todavía se desplazan

Presentación en Soria de la marcha 'Pedalvida' que se celebrará el 9 de mayo. - EUROPA PRESS

SORIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marcha solidaria Pedalvida celebrará el 9 de mayo su cuarta edición, en esta ocasión con menos kilómetros que en ediciones anteriores, ya que el servicio de radioterapia ya está en marcha en Soria, aunque seguirá en la calle por aquellos pacientes oncológicos que todavía deben desplazarse fuera de la provincia para recibir un tratamiento.

La jornada contará con una marcha ciclista de 59 kilómetros desde San Leonardo y otra senderista desde Soria capital, donde puede unirse todo el que quiera. Ambas finalizarán en la plaza de las Mujeres a las 20.00 horas donde se leerá un manifiesto, este año sin manifestación.

En representación de Pedalovida, Ana Carrera, Ana Patria Jambat y Nati Delso, han dado más detalles de esta jornada de la que, han reconocido, tenían dudas de si celebrar ya que nació con el objetivo de reivindicar la radioterapia, una unidad con la que ya cuenta el Hospital de Soria.

PACIENTES SIN TRATAR EN SORIA.

Sin embargo, como la propia Ana Carrera ha vivido en primera persona, todavía son muchos los sorianos que no pueden recibir el tratamiento en Soria, de ahí que se siga realizando y se haga, con carácter simbólico, con menos kilómetros para reconocer este servicio con el que ya cuenta la provincia.

La marcha recorría en las tres ediciones anteriores la distancia entre los hospitales de Soria y Burgos, símbolo de los kilómetros que debían recorrer los pacientes con cáncer. Ana Carrera Soria ha contado su propia experiencia, ya que ella tuvo que iniciar el tratamiento en Zaragoza cuando en Soria ya estaba la unidad de radioterapia, por lo que "ha generado frustración" y la realidad "no coincide con el mensaje" que se trasladó desde la Consejería de Sanidad.

Aun así, ha celebrado la llegada de este servicio tan importante en Soria del que ha entendido que no es "sencillo" y se debe hacer de forma progresiva, y ha matizado que, por este motivo, el recorrido no se hará desde Burgos sino desde San Leonardo, para reconocer que se siguen reduciendo los kilómetros para que este servicio llegue algún día a todos los sorianos.

Una iniciativa cuyos tres pilares son la visibilidad, el deporte y la solidaridad, y que sigue con el crowfunding para recaudar fondos que den continuidad al servicio oncológico y de fisioterapia para pacientes oncológicos, que arrancó el año pasado y que, como las propias usuarias han detallado, mejora la calidad de vida de los pacientes y ayuda en su recuperación.

MARCHAS.

Ana Patricia Jambat ha dado más detalles de la ruta ciclista que partirá a las 15.00 horas de San Leonardo de Yagüe con 59 kilómetros de distancia y 300 metros de desnivel, por la vía verde y asequible para todos los ciudadanos.

"Se invita a participar a toda la ciudadanía y no hay que inscribirse previamente, por lo que el que quiera podrá unirse bajo su responsabilidad en cualquier momento", ha señalado sobre esta "marcha abierta, inclusiva y no competitiva". Cada persona puede unirse en el momento que quiera y la distancia que es capaz de realizar, por lo que hay un rutómetro con las horas aproximadas de paso, por lo que se pide estar diez minutos antes en cada punto.

Nati Delso ha apuntado que la marcha senderista saldrá a las 17.00 horas de la plaza de las Mujeres por Soria, con llegada al mismo lugar sobre las 19.30 hora, tras recorrer unos diez kilómetros. Al finalizar, habrá batucada y música en la plaza de las Mujeres sobre las 20.00 horas, en lo que será un ambiente festivo y reivindicativo.

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