Marcos afea a Planas la falta de financiación en regadíos en CyL y asegura que la Junta busca alternativas

Publicado 25/02/2019 11:57:48 CET

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha afeado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la falta de financiación para obras de modernización de regadíos y ha asegurado que el Gobierno autonómico busca alternativas para no necesitar a "gobiernos como éste".

Marcos, tras la firma de tres convenios con comunidades de regantes para modernización de regadíos y el uso de energías alternativas para el riego, ha afirmado que la visita de Planas a Castilla y León le parece "bien" y todo lo que sea "poner en valor" la Comunidad es bueno, acuda, quien acuda.

Sin embargo, ha aclarado que hubiera gustado "mucho más" que acudiera con el convenio para modernizar los regadíos de Payuelos y seguirlos financiando, "que es lo que estaba comprometido y lo que está paralizado".

Además, ha incidido en que el futuro presupuesto contemplaba financiación para regadíos en Castilla y León, pero no el que presentó el PSOE, y ha asegurado que si el Ministerio no pone la financiación que hace falta hay un "problema", pero ha advertido de que la Junta busca "alternativas" para no necesitar a "gobiernos como éste" para financiación, que ha aclarado que "no es dinero a fondo perdido", que es el que ponen la Junta y los regantes y ambos están "comprometidos".

La consejera, quien ha destacado que los regantes son quienes más ponen encima de la mesa el compromiso "firme" de la Junta para seguir invirtiendo en regadíos, ha insistido en que aunque le parece bien la visita le hubiera "gustado muchísimo más" que el ministro hubiera avisado y dicho que acudía a firmar el convenio para las nuevas obras y continuar con estas inversiones en regadíos, algo que necesitaban y de lo que estaban pendientes.

Milagros Marcos ha insistido en que le hubiera gustado también que el proyecto de presupuestos que presentó el Gobierno hubiera tenido financiación "no para comunidades como Cataluña", que le parece "bien" que lo tengan, "siempre y cuando eso no suponga que se lo quitan a Castilla y León".