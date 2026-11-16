María Alonso Eiroa gana la segunda edición de Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer'

Jurado Premio Poesía Victoriano Crémer. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Alonso Eiroa ha sido la ganadora de la segunda edición del Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer', un galardón impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y la Fundación Sierra Pambley.

A la convocatoria concurrieron 26 poemarios, recibidos desde diferentes puntos de la geografía española, además de tres obras procedentes de Chile, México y Argentina que otorgan al premio un carácter internacional.

El jurado ha estado compuesto por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado Cabezas, como presidenta; Pablo Quintela como representante editorial; Eladia Guerrero como secretaria y Antonio Manilla, Marina Díez y José Enrique Martínez.

La decisión de otorgar el premio al poemario titulado 'Sostener la pregunta', cuya autoría corresponde a María Alonso Eiroa, ha sido adoptada por mayoría y el jurado ha destacado se trata de un poemario "unitario y meditativo, que explora la relación de la poesía con el cuerpo, sin caer en tópicos ni lugares comunes, con poemas bien construidos", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El premio está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección Averso con una tirada de 500 ejemplares. Además, pretende ser, "un trampolín para talentos emergentes", según se ha destacado desde la organización, ya que el certamen está destinado a jóvenes entre 18 y 35 años.

Además, los organizadores han recordado que el Premio quiere destacar la figura de Victoriano Crémer y potenciar la creación poética desde León, una tierra con larga tradición literaria.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN

Por su parte, los representantes de la editorial Averso han asegurado estar "muy satisfechos" con la participación, por la variedad de estéticas y la calidad de los trabajos presentados. Además, han confiado en que el premio se afiance, como ha demostrado esta segunda convocatoria.

La entrega del galardón tendrá lugar el 10 de diciembre a las 19.00 horas en el Palacio del Conde Luna de León, donde la ganadora recibirá 25 ejemplares de su obra en un acto público. La entrada será libre hasta completar aforo.

María Alonso Eiroa, nacida en La Coruña en 1998, es una apasionada de la lírica y la creación literaria desde temprana edad. Explora en su obra la memoria, la identidad, la brevedad del tiempo y los afectos desde una voz intimista. Es autora del poemario 'A Quinta Folla', concebido para un proyecto de ámbito fundacional. 'Sostener la pregunta' es su segunda obra.