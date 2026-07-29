María del Carmen Benavides, primera mujer al frente de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática de la ULE

María del Carmen Benavides Cuéllar (izquierda) ha tomado posesión como nueva directora del departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

María del Carmen Benavides Cuéllar ha tomado posesión como nueva directora del departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática de la Universidad de León (ULE), por lo que se convierte en la primera mujer que asume la dirección de este departamento.

Benavides afronta esta nueva etapa con el objetivo de mejorar y optimizar los recursos disponibles, impulsar una gestión transparente basada en criterios objetivos y reforzar la actividad investigadora y la transferencia de conocimiento en dos áreas estratégicas y con presencia en ámbitos como la energía, la robótica, la electrónica, la Inteligencia Artificial (IA) o los sistemas inteligentes.

En el caso de la Ingeniería Eléctrica, ha destacado la importancia de avanzar hacia sistemas energéticos seguros, estables y fiables, especialmente en el contexto de la transición energética, mientras que la Ingeniería de Sistemas y Automática aporta las tecnologías de control y la inteligencia necesarias para desarrollar sistemas y procesos cada vez más autónomos, seguros y eficientes.

Durante su toma posesión también ha puesto en valor la trayectoria del departamento en IA, una línea de investigación con más de dos décadas de recorrido en la Universidad de León que ha permitido consolidar grupos especializados en áreas como la visión por computador y los sistemas inteligentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Su elección como directora supone, además, un "hito" para el departamento, al convertirse en la primera mujer en asumir esta responsabilidad. Benavides ha considerado que esta realidad es también reflejo de la evolución de la presencia femenina en el ámbito de la ingeniería y, en este sentido, ha recordado que la primera mujer que se incorporó al departamento fue Ángela Díez, en 1991, mientras que actualmente son siete las que forman parte del personal docente e investigador.

"Durante mis 25 años de experiencia profesional en este departamento siempre he encontrado un trato basado en el respeto y en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y creo que mi elección como directora es también un reflejo de esta forma de trabajar", ha concluido.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha agradecido a Benavides que haya asumido la dirección de un departamento de la dimensión y complejidad del que ahora dirige y ha puesto en valor el amplio respaldo recibido en su elección. Asimismo, ha agradecido al anterior director, Carlos Fernández, la labor desarrollada durante sus años al frente del departamento y le ha transmitido los mejores deseos ante su jubilación.