María Galiana, sobre la sensación de ver cine en salas: "No me falta más que levitar como Santa Teresa"

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Galiana, que se ha confesado "ajena a la problemática que plantean las plataformas", ha asegurado que el cine en pantalla grande tiene una "especial manera de trascender al espectador" que no puede experimentar con la televisión.

"Sentada en el sofá de mi casa no me pasa lo mismo, necesito el clima y no lo puedo remediar. Por eso le digo a todo el mundo que vaya al cine, porque no saben lo que se pierden", ha incidido. Y es que, a su juicio, "cualquier cosa vista en pijama en el sofá de casa no ofrece la misma sensación". "El cine te transporta y a mi no me faltaba más que levitar como Santa Teresa", ha confesado la actriz.

Así lo ha indicado durante el encuentro previo a la gala del cine español en el marco de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que recibirá la Espiga de Honor del festival como distinción a su carrera junto a Julio Medem, Javier Cámara y Gracia Querejeta.

Durante su intervención, Galiana ha recordado el trabajo "impresionante" que cuesta levantar un proyecto, algo que se antoja "imposible" sin coberturas ni subvenciones. En este sentido, se ha mostrado "pesimista" con respecto al cine en España, un pensamiento amargo que, no obstante, ha endulzado el reconocimiento de Seminci a su carrera.

"Hace tantísimos años que conocí este festival...", ha recordado Galiana, quien ha afirmado que entonces la Espiga era "uno de los máximos galardones", tanto que le parecía "de otra galaxia". "Era ajena a la posibilidad de ser honrada con este premio, y como me gusta tanto Valladolid no se lo creo mucho todavía", ha aseverado la actriz.