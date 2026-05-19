María José Tapia lidera la candidatura que seguirá presidiendo la Cámara de Comercio de Segovia

SEGOVIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia, María José Tapia, ha anunciado su candidatura para seguir presidiendo la entidad cameral y dar así "continuidad" al trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y "consolidar" una institución útil para las empresas de la provincia.

La presentación de la candidatura ha tenido lugar en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES), junto al presidente de la patronal, Andrés Ortega.

Tapia ha explicado que la lista está formada por perfiles "muy variados" y por empresas de diferentes sectores, "muy representativas" del tejido productivo segoviano, con el propósito de seguir haciendo de la Cámara "una entidad cercana, eficaz y al servicio de las empresas", detalla a través de un comunicado.

María José Tapia se ha mostrado "emocionada, pero también segura" por volver a estar al frente de "una candidatura de titanes" entre las que figura una amplia representación "de las grandes empresas que lideran en la provincia de Segovia sus respectivos sectores".

Por su parte, el presidente de FES, Andrés Ortega, ha destacado que se trata de una candidatura "muy bien armada", integrada por profesionales dispuestos "a trabajar y dar lo mejor de sí mismos" para seguir construyendo una Cámara "fuerte, sólida y reflejo de la actividad empresarial de Segovia".

La candidatura para el nuevo Pleno de la Cámara estará compuesta por 12 representantes de los distintos sectores que forman parte del censo empresarial de la provincia, además de tres plenarios designados por la patronal más representativa, la Federación Empresarial Segoviana (FES).