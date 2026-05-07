María Sánchez relevará a José Luis Mateos como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca - PSOE

SALAMANCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

María Sánchez, actual secretaria general de los socialistas salmantinos, relevará a José Luis Mateos y asumirá la portavocía del grupo municipal, en el marco de una renovación acordada por la Ejecutiva local de la Agrupación Socialista Jaime Vera.

Este relevo se produce una vez finalizados los distintos procesos electorales y con el objetivo de afrontar el nuevo ciclo político y electoral del próximo año y de "reforzar el proyecto socialista en la ciudad", tal y como ha apuntado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Sánchez asume la portavocía del Grupo Municipal Socialista con la determinación de "reforzar una oposición exigente y útil frente a la gestión del equipo de Gobierno de Carlos García Carbayo, situando en el centro las necesidades reales de Salamanca y la defensa de los servicios públicos", como han apuntado desde el PSOE.

Desde el Grupo Municipal han destacado que Sánchez cuenta con una amplia trayectoria política, experiencia institucional y un profundo conocimiento de la realidad y las necesidades de los vecinos de Salamanca.

Ocupa la Secretaría General del PSOE de Salamanca desde mayo del pasado año, es concejala desde el año 2019 y ha desempeñado, además, la función de viceportavoz desde 2023.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, desarrolla su carrera profesional como abogada desde el año 2003, especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sindical, siendo letrada de los Servicios Jurídicos de CCOO en Salamanca durante más de dos décadas y desempeñando desde inicios de este año la Coordinación Técnica del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León.

Los socialistas han agradecido y puesto en valor el trabajo desarrollado por José Luis Mateos al frente del Grupo Municipal Socialista, que ha liderado durante estos años con "una oposición firme, útil y centrada en los problemas reales de los salmantinos y salmantinas", y subrayan que continuará como concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca.

Desde el PSOE han añadido que este relevo forma parte de un proceso de renovación del proyecto socialista en la ciudad, iniciado hace un año con el cambio de la secretaría general local, que mantiene la misma línea de trabajo y el compromiso con una oposición "seria, útil y cercana a la ciudadanía".