Marina Echebarría (En Común) advierte de que el "linchamiento anónimo" termina en una ruptura de la "paz social" - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la lista por Valladolid de la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo: 'En Común', Marina Echebarría, ha advertido este martes de que el "linchamiento anónimo" en redes sociales termina por provocar una ruptura de la "paz social" y ha denunciado el acoso físico derivado de estas campañas de odio.

En declaraciones a los medios, Echebarría se ha referido al "acoso en redes" y ha lamentado tener que centrar su atención en este tipo de ataques en lugar de en las propuestas para la Comunidad. "Por desgracia, lo peor que puedo decir es que ya estoy acostumbrada", ha asegurado, tras lo que ha apuntado a que existen "grupos minoritarios y ultras" con gran apoyo en plataformas digitales que se dedican a fomentar campañas de "desprestigio, denigración o directamente de odio".

La candidata ha afirmado que, frente a estos "ladridos", la formación a la que representa realiza propuestas desde su reivindicación de un "feminismo inclusivo y transinclusivo", así como del derecho de la diversidad a vivir "en igualdad y con toda la dignidad". Asimismo, ha destacado que las listas de su coalición son paritarias y ha confirmado que analizan posibles medidas legales ante el "acoso" que ha recibido en redes.

En este sentido, Echebarría ha explicado que existe un discurso que "intencionalmente roza la línea penal sin traspasarla", al tiempo que ha señalado que, en muchas ocasiones, quienes traspasan la línea del atentado a la imagen y al honor son "robots".

"Ya es hora de que nos planteemos qué sociedad estamos construyendo en la que alguien paga a centenares o a miles de robots para hacer estas campañas de acoso y señalamiento", ha incidido la representante de 'En Común'. Al respecto, ha cuestionado quién está detrás de estas acciones y por qué algunas redes "colaboran con estos linchamientos y además lo monetizan".

Finalmente, Echebarría ha urgido a adoptar medidas que, siempre desde la defensa de la libertad de expresión, acaben con estos linchamientos mediáticos que tienen "trascendencia" en la vida real.

A este respecto, ha denunciado que la situación ha pasado del ámbito digital al "acoso físico", un punto en el que ha señalado el caso de la comunicadora Sarah Pérez Santaolalla, quien ha sufrido un seguimiento "hasta la puerta de casa". "Se empieza con las palabras y se termina rompiendo la paz social", ha sentenciado.