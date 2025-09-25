Marlaska ve "satisfactorio" que Sánchez se presente a la reelección y no desaproveche la ocasión cuando "hay proyecto"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación en la celebración de La Mercede en el Centro Penitenciario de Segovia. - NACHO VALVERDE-EUROPA PRESS

SEGOVIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera satisfactorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que se presentará a la reelección porque considera que "no hay que desaprovechar la ocasión" cuando hay "proyecto" y "equipo".

Grande-Marlaska, que ha presidido este jueves los actos de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario de Segovia, se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno de que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ha asegurado que ya ha hablado con su familia y el PSOE.

"Cuando hay un programa, cuando hay un proyecto, cuando hay contenido, cuando hay fuerzas, cuando hay energía, si tienes equipo, evidentemente creo que no hay que desaprovechar la ocasión", ha señalado el ministro del Interior.

En la misma línea, ha asegurado que se sienten "encantados" porque cree que el presidente del Gobierno está haciendo un trabajo que "reconoce todo el mundo", tanto en España como fuera.

"Estamos creciendo económicamente, estamos siendo reconocidos", ha añadido Grande-Marlaska, quien ha apuntado que el crecimiento económico está permitiendo que también se avancen en políticas sociales de todo tipo, en el Estado del Bienestar, tan "importante" para ellos, y siempre con objetivos que tienen que "enfrentar" y ha señalado como uno de los "prioritarios" avanzar en la vivienda, concebida como un "derecho".