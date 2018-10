El martes comienza el juicio de la 'Comfort letter' contra el exalcalde Javier León

Publicado 30/06/2018 12:29:57 CET

El exregidor se enfrenta a una condena de 9 años de cárcel y los exediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez a 24 de inhabilitación

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra desde este próximo martes, 3 de julio, el juicio por el denominado 'caso de la Comfort Letter' contra el exalcalde Francisco Javier León de la Riva y dos de sus entonces ediles, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

El juicio tenía que haberse celebrado el pasado 25 de abril, aunque entonces tuvo que suspenderse debido al proceso de neumonía sufrido por el letrado del exregidor, José María Tejerina, con lo que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por Feliciano Trebolle, acordó posponer el proceso para los días 3, 4 y 5 de julio.

El exalcalde, Javier León de la Riva, se enfrenta a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.

Al ex primer edil, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesa una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal, se le imputan tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, mientras que a sus excompañeros de bancada, el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.