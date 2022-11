Martín afirma que la previsión de expropiar terrenos para ampliar el Hospital de Segovia este año es "la mejor" noticia

SEGOVIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha afirmado que el anuncio por parte del delegado de la Junta en Segovia, José Mazarías, de que la expropiación de los terrenos para la ampliación del Hospital General de Segovia podría llevarse a cabo este mismo año es "la mejor" de las noticias.

"El Ayuntamiento de Segovia lleva trabajando este tema con la Junta de Castilla y León desde agosto de 2020 y tener esta noticia dos años después pues es la mejor de las noticias por que la inversión que necesita Segovia para todo la materia sanitaria, la ampliación del Hospital ya no es una cuestión como consecuencia de la pandemia si no que es una deuda que se arrastra desde el cierre del Hospital Policlínico y que el Ayuntamiento espera y desea que no solamente se den estos pasos de cara la obtención de los terrenos si no que se agilice todo lo relativo a las inversiones", ha detallado la alcaldesa.

Martín ha afirmado, no obstante, que lamenta la cantidad prevista en inversión de la Junta prevista en los presupuestos de 2023 y que debería ser "más ambiciosa", por lo que el PSOE recogerá un incremento de la partida en las enmiendas de los Presupuestos Autonómicos con el objetivo de agilizar más el proyecto.

Por otro lado, ha recordado que el delegado territorial en febrero de 2021 insistía en que "tenía que ser el Ayuntamiento el que ejerciera esta expropiación y desde el Ayuntamiento afirmó que ellos no podían hacerlo si no que era competencia de la Junta".

"Se defendió desde el minuto uno que el Ayuntamiento siempre que tenia disponibilidad de ofrecer terrenos esta en la mejor de las disposiciones para hacerlo, como se ha visto con los terrenos de la UVA, el Instituto de San Lorenzo u otras muchas infraestructuras públicas, en el caso del Hospital se trabajo desde agosto de 2020 distintas opciones y desde el minuto uno se dijo a la Junta de Castilla y León que la opción más óptima y en el ejercicio de las competencias propias de la Junta tenían que hacer ese proyecto de interés regional, ordenar urbanísticamente el entorno y obtener el suelo", ha zanjado.