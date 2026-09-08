Martín espera recuperar la confianza de los segovianos: "Me presento para ganar y volver a ser alcaldesa"

Clara Martín en un momento de la rueda de prensa ofrecida este martes en Segovia - PSOE SEGOVIA

SEGOVIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia, Clara Martín, ha explicado que ha asumido el reto de volver a encabezar la candidatura socialista con el objetivo claro de ganar las elecciones municipales de 2027 para volver a ser la alcaldesa de la ciudad del Acueducto y para que a Segovia le vaya mejor, "mucho mejor", ha apostillado.

"Voy a dar la cara y voy a trabajar como nunca por el futuro de esta ciudad", ha asegurado y ha apostado por recuperar la confianza "con humildad, con trabajo y con un equipo" y con la voluntad de construir "un futuro esperanzador para nuestra ciudad".

Clara Martín ha elegido el lema 'Segovia se merece volver' en ese reto y voluntad de recuperar el vínculo con los vecinos y de construir "el proyecto que la ciudad necesita".

Martín ha comparecido como candidata a la Alcaldía de Segovia tras culminar ayer el proceso de primarias abierto a la militancia socialista. "Me presento para ganar y volver a ser alcaldesa, pero sobre todo para que a Segovia le vaya mejor, mucho mejor", ha afirmado la candidata que ha realizado una reflexión sobre el resultado de las municipales de 2023, "un golpe" para los socialistas.

"Hubo personas que dejaron de confiar en nosotros, vecinos que no se sintieron escuchados o que esperaban respuestas que no llegaron a tiempo", ha reconocido la candidata que ha puesto en valor el trabajo del Grupo Municipal Socialista con un proceso de escucha que quiere ampliar: "No hace falta estar de acuerdo con el Partido Socialista; me interesa también escuchar a quien piensa diferente", ha apostillado.

Para ello, la candidata socialista ha anunciado que la próxima semana solicitará a la Agrupación Local la convocatoria de una asamblea para abrir la sede del PSOE a la militancia y recoger propuestas para la ciudad, proceso que se extenderá a barrios, asociaciones y colectivos con el objetivo de construir un proyecto "con ideas claras, propuestas que se puedan cumplir y el compromiso de estar presentes".

En este sentido, ha asegurado que estos casi tres años y medio en la oposición han servido también para aprender, revisar decisiones y escuchar críticas. "La confianza de los vecinos y de las vecinas hay que ganársela todos los días", ha afirmado y ha reivindicado una política municipal basada en "estar en la calle, escuchar y buscar soluciones".

Martín ha situado la vivienda como una "prioridad urgente" y ha reclamado este martes que Segovia sea declarada zona tensionada del mercado del alquiler y que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas a su alcance para facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Asimismo, ha apostado por construir un proyecto de futuro para Segovia que vaya más allá del turismo y que apueste por el desarrollo industrial, la innovación, la diversificación económica y la generación de empleo. "Quiero que mis hijas, como tantas otras familias, puedan elegir quedarse en Segovia si así lo deciden, que tengan aquí oportunidades y puedan construir su futuro", ha explicado.

La candidata socialista ha defendido también la necesidad de recuperar una ciudad "más cuidada", tanto en sus barrios y calles como en la atención a las personas mayores y jóvenes, y ha reclamado unos servicios públicos de calidad, mejores políticas de transporte, apoyo al comercio local y una gestión municipal basada en la cercanía y la transparencia.

Martín ha estado acompañada por el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, que ha subrayado que la elección de Martín supone el inicio de un nuevo curso político en el que los socialistas quieren "volver a poner a Segovia en el lugar que merece". "Clara tiene el Ayuntamiento en la cabeza, conoce cada barrio y cada problema y tiene la capacidad y la experiencia para plantear soluciones", ha afirmado.

Aceves ha destacado por otro lado que el proceso desarrollado por el PSOE pone de manifiesto la existencia de una democracia interna real, frente a los sistemas de designación de otras formaciones. "En el Partido Socialista no decide el dedo de nadie; decide la militancia", ha señalado y ha puesto en valor que Martín haya dado un paso adelante para asumir la responsabilidad de liderar el proyecto socialista de cara a las municipales de 2027.