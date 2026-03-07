Martínez aboga por el "feminismo transversal" y pide un "giro de guion" que luche por las "mujeres invisibilizadas"

1066818.1.260.149.20260307142210 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante un acto público en el Palacio de la Audiencia, a 7 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España) - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha destacado que el proyecto socialista se sustenta en el "feminismo transversal y la paz", motivo por el que ha reclamado la necesidad de un "giro de guion" en la Comunidad para impulsar políticas que luchen por las "mujeres invisibilizadas" en este territorio, especialmente en el medio rural.

De esta forma se ha expresado durante el acto central del sábado enmarcado en el noveno día de campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo que se ha centrado en la igualdad y se ha celebrado en el Palacio de la Audiencia de Soria ante un aforo para 500 personas, donde ha estado acompañada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra del ramo, Ana Redondo.

En este sentido, el líder socialista y alcalde de Soria ha destacado la "ola imparable" que ha venido a Castilla y León para "borrar definitivamente los 40 años de indolencia, de desidia y en blanco y negro bajo gobiernos del PP en esta tierra".

Al mismo tiempo, ha asegurado que la política, cuando se hace con "convicción", logra "transformar y modernizar ciudades, pero cuando se hace con la convicción de la razón, como es la política feminista que impulsa el PSOE, transforma de verdad y profundiza en la raíz de los cambios más profundos, los que vienen enraizados de la ciudadanía".

Por ello "no se puede entender que el 50 por ciento de la población siga relegada", un punto en el que se ha referido a la "mujer invisible que ha sufrido durante mucho tiempo en Castilla y León al tener un lugar secundario".

Durante su discurso se ha detenido también para destacar la figura de Eloíse Álvarez, una mujer "pionera" en el ámbito del feminismo que fue la primera alcaldesa que tuvo la ciudad y "abrió el camino" para que poder entender que el "feminismo es la raíz, el fundamento de la igualdad de una sociedad".

Martínez ha aprovechado esta parte de su intervención para trasladar su agradecimiento a todas las mujeres que hacen que se puedan abrir los comercios, que levantan los municipios, atienden a sus familias, a "toda una generación de mujeres que siempre han estado y han sido el pilar fundamental para una sociedad como la soriana y la castellana y la leonesa".

"Mujeres que no tuvieron la oportunidad de poder realizar grandes estudios pero son más sabias y más inteligentes que muchas tituladas universitarias", ha profundizado el candidato socialista.

A este respecto, se ha referido al feminismo y la paz como los dos "pilares poderosos y rotundos" que sustentan el proyecto del Partido Socialista. "Se trata de dos cuestiones transversales que son absolutamente claves al entender que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino que va más allá y pasa por garantizar la igualdad de los hombres y las mujeres".

"Buscar la paz es estar al lado de los más vulnerables, generar oportunidades en los territorios que se sienten olvidados y abandonados desde el punto de vista de la democracia con el objetivo de que la ley de la selva no impere en la sociedad".

Por otra parte, ha destacado que los avances en el ámbito del feminismo "siempre han venido de la mano" del PSOE porque es el "partido del pueblo y de todos aquellos que sufren, da igual que sea en una gran ciudad o en el medio rural".

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha relacionado la "invisibilidad que sufre la mujer con la invisibilidad que ha sufrido durante mucho tiempo Castilla y León", para asegurar a este respecto que es posible "asumir con convicción las riendas de las administración para impulsar política que cambien la sociedad".

"Y en Castilla y León hemos decidido entender que el feminismo es transversal y a través de esas convicciones hemos generado en Soria un giro de guion que ha permitido que la ciudad gane población y vea la luz al final del túnel".

"FEMINISMO TRANSVERSAL"

Precisamente, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta ha asegurado que en la capital soriana ha apostado por un proyecto propio basado en "convicciones" y en políticas públicas que, cuando se "asumen las riendas, cambian y transforman la sociedad" se ha logrado "cambiar la ciudad y, con ella, la provincia".

"Aquí el feminismo es transversal: conciliación, planes de igualdad y cultura feminista. Ayer inauguramos el festival de cine documental MujerDOC, gracias a compañeras valientes como Ana y Gloria, que empezaron a contracorriente", ha reflexionado el líder socialista.

Ese "giro de guion" ha "traído descentralización e inversiones", ha sostenido, un punto en el que ha enumerado el Centro de Datos de la Seguridad Social, Centro Nacional de Fotografía o el centro tecnológico de Defensa. "No se trata de enfrentar lo rural y lo urbano, sino de complementarnos y cambiar 40 años de malas políticas", ha concluido.