Martínez acusa a la Junta de "abandonar a su suerte" a los mayores con un modelo asistencial de "bajo coste"

Carlos Martínez tras la reunión con varios colectivos sociales - PSOE

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha acusado a la Junta de Castilla y León de "abandonar a su suerte" a las personas mayores a través de un modelo asistencial de "bajo coste" con el que "racanea" derechos, como el reconocimiento del derecho subjetivo de una prestación garantizada de un servicio público a los mayores de la Comunidad.

En este sentido, ha exigido al Gobierno autonómico que adopte el Decreto de residencias, en fase de alegaciones desde el pasado mes de agosto, y que lo haga "con la mayor participación posible", junto a un compromiso presupuestario.

Martínez ha realizado esta reclamación tras reunirse este miércoles con representantes de la Plataforma Social de Castilla y León, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL) y de la Unión de Consumidores para abordar la situación de las personas mayores en una Comunidad muy envejecida y dispersa, ha apostillado.

El dirigente socialista ha recordado que la pensión media en Castilla y León ronda los 1.300 euros, una cantidad que hace "complicado" poder acceder a una residencia, "más aún cuando de las 50.000 que se ofertan, sólo 3.000 son auténticamente públicas y 6.000 concertadas".

En este sentido, ha urgido a la Junta a desarrollar el decreto que incluya, entre otros aspectos, el reconocimiento del derecho subjetivo y el establecimiento de los ratios profesionales y la asistencia sanitaria en las residencias.

Carlos Martínez ha pedido a la Junta de Castilla y León que reconozca definitivamente que la Ley de Residencias aprobada en la anterior legislatura fue "un trampantojo" y "una caja vacía" a desarrollar y ha lamentado en que casi un año después no se hayan resuelto las alegaciones de colectivos como los fisioterapeutas y movimiento vecinal.

El representantes del movimiento vecinal, Antonio Presa, ha considerado una "tragedia" la falta de respuestas de la Junta a las alegaciones de los ciudadanos en lo que ha considerado un ejemplo de "silencio administrativo". "El problema es saber qué necesidades hay y si se cubren, si no se da respuesta algo está fallando", ha reprochado.

Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Luis Morencia, ha recalcado la obligatoriedad de prestar asistencia sanitaria en las residencias de mayores y ha reclamado que haya personal sanitario.