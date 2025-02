Martínez acusa a la Junta de "boicotear" los centros de acogida de migrantes

LEÓN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general electo del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado a la Junta de "boicotear" los centros internacionales de acogida de inmigrantes "con políticas de extrema derecha a pesar de la salida de Vox" del Ejecutivo de la Comunidad.

Martínez ha subrayado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "invade competencias estatales" en relación a estos centros a través de una actuación "desleal y a espaldas de los ayuntamientos" en la que "ponen obstáculos" a la apertura de estos espacios en lugares como Valladolid, Soria o Villablino.

El secretario electo del PSOE en Castilla y León se ha referido en concreto a la orden ejecutiva para reducir el número de migrantes por centro y para aplicar nuevas mejoras, un pretexto que el también alcalde de Soria ha considerado "falso".

"Precisamente lo que hace esta orden es impedir darles mejores condiciones a esos migrantes, reduciendo el número, boicoteando el proyecto, la inversión, y los puestos de trabajo y, en definitiva, boicoteando una vez más al territorio", ha defendido Martínez.

Por todo ello, ha considerado estos posicionamientos como "actitudes fascistas" dentro del seno del Partido Popular, formación a la que se ha referido como "un Vox con guante de seda", ya que, según su argumentación "no se puede jugar con las personas y con los derechos humanos".

El dirigente autonómico electo ha participado este viernes en un encuentro con militantes del PSOE en la localidad leonesa de Villablino, junto al secretario del PSOE en León, Javier Cendón, y al alcalde de la localidad, Mario Rivas.

En la misma línea, el socialista ha señalado que el Gobierno de Fernández Mañueco actúa "con despreocupación" ante los problemas "reales" reflejados en los datos de despoblación dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Cuando toda la sociedad clama por planes estratégicos de desarrollo, de necesidad y puntos de atención para que la pérdida de capital humano se corte de raíz, la Administración permanece tumbada porque considera que esto no va con ella y le da la espalda a los problemas reales al no reconocerlos con inmovilismo e inacción. No hay incentivos como revulsivo", ha zanjado.

El secretario autonómico participará a las 18.00 horas en un nuevo encuentro con militantes en la ciudad de León, acompañado por el secretario provincial y por el alcalde, José Antonio Diez.