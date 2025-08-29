Martínez acusa a Mañueco de "cinismo, soberbia y de distanciarse de la realidad" en su comparecencia

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de mostrar "cinismo, soberbia y una preocupante falta de autocrítica" en su comparecencia en las Cortes para dar explicaciones sobre los incendios que han arrasado Castilla y León, al tiempo que ha criticado el "distanciamiento de la realidad" del jefe del Ejecutivo autonómico con respecto a la realidad que vive la Comunidad.

Martínez ha reprochado que Mañueco ha llegado "a rastras" a esta comparecencia y que, pese a reconocer que "se podían haber hecho mejor las cosas", no haya ofrecido "un ejercicio real de autocrítica ni de empatía".

Según ha señalado el líder socialista, la primera intervención de Mañueco ha transmitido una "apelación al cinismo" y una "negativa a reconocer errores que son palpables", errores que --ha insistido-- "están denunciando día a día los vecinos y vecinas que sufren a pie de incendio la falta de dirección y de coordinación por parte de la Administración autonómica".

"Lo que hemos visto hoy es la soledad política de Mañueco. Ha pasado del cinismo en su primera intervención a la soberbia en la segunda", ha afirmado Martínez. En este marco, el socialista ha remarcado la "pérdida de credibilidad" del presidente al "repetir promesas ya incumplidas tras otros incendios, como los de la Sierra de la Culebra".

Martínez ha considerado además que la comparecencia del Mañueco evidencia una "resignación permanente", basada en culpar al cambio climático o a la extensión de Castilla y León de la magnitud de los incendios. "Ese mensaje de resignación y falta de esperanza es lo más peligroso, porque traslada a la ciudadanía que no hay nada que hacer, cuando lo que necesitamos son planes eficaces de prevención y respuesta", ha sostenido.

En este sentido, el líder socialista ha recordado que su grupo ya planteó hace semanas la necesidad de una comisión de investigación en las Cortes y ha defendido la urgencia de "reconocer errores, generar confianza, diseñar un verdadero plan de prevención y ofrecer soluciones reales, no excusas ni medidas trampa que acaban aumentando la desconfianza social".

Finalmente, Martínez ha criticado al Partido Popular, que "defiende una cosa en Castilla y León y la contraria en Madrid, dependiendo de la posición que ocupe". Por ello, ha pedido "coherencia y responsabilidad" para abordar un pacto de Estado en materia de incendios y protección del medio ambiente.