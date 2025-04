Martínez acusa a Mañueco de estar en un "diván perpetuo" ya que su ritmo de gestión "impide el progreso" en CyL

SALAMANCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de estar en un "diván perpetuo", razón por la que ha asegurado que su ritmo de gestión "impide el progreso" en la Comunidad ante los retos internacionesl que "golpean de forma dura a Europa".

De esta forma se ha expresado el líder socialista en declaraciones a los medios en el marco de su participación en el Congreso Provincial del partido en Salamanca, donde ha arropado al secretario provincial, David Serrada.

Precisamente, Martínez ha señalado que los ritmos de Mañueco "no son los ritmos trepidantes que tiene el ámbito internacional y, por tanto, las reacciones del Ejecutivo autonómico no sirven" porque "no está dando una respuesta ni ágil ni mucho menos eficaz a los grandes retos a los que se enfrenta la Comunidad y el país".

"Ya ha pasado la Semana Santa, ya han pasado los tres días de luto y seguimos esperando", ha indicado Martínez, quien ha recordado que el Plan Estratégico para la Automoción, el Plan Estratégico de Ordenación del Territorio y sumarse al PERTE de vivienda son tres de los ejes que esperan "rápida respuesta" del Gobierno regional.

NECESIDAD DE PRESUPUESTOS

En este sentido, ha destacado la necesidad de ser "proactivos" para no estar "permanentemente pendientes de que vengan de fuera a resolver los problemas que tiene la Comunidad".

Por ello, el líder de los socialistas castellanoleoneses ha señalado que Castilla y León necesita una hoja de ruta y unos presupuestos, porque "el proyecto político de una administración se fija a través de las cuentas".

"El amor en política se hace a través del Boletín Oficial del Estado, el boletín oficial de Castilla León, de los presupuestos y de las normativas", ha destacado Martínez, que ha lamentado que Mañueco no sea capaz de sacarlos por su minoría parlamentaria y su "desidia a la hora de establecer puentes de acuerdo" con el resto de los grupos parlamentarios.