Martínez admite "hartazgo" en pequeños municipios tras la baja del PSOE del alcalde de Montemayor de Pililla

SORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha reconocido el "hartazgo de los pequeños municipios en los territorios que levantan las persianas de sus ayuntamientos", tras la dimisión del alcalde de Montemayor de Pililla, Noel Serna, por los casos de corrupción y acoso asociados a la formación.

"La vinculación de Izquierdo con el tema de los abusos habrá que verlo y habrá que ver cómo se deriva ese expediente, pero es verdad el hartazgo y el asco que generan situaciones de corrupción ética o económica dentro del Partido Socialista no ayuda", ha reconocido Martínez.

Así se ha referido al "hartazgo de los pequeños municipios de los territorios en los que tienen que levantar la persiana de sus ayuntamientos, en el 99,9 por ciento de los casos de forma altruista y generosa con su pueblo".

En este sentido, ha lamentado que pueda visualizarse en "desapego a la política, a las instituciones, incluso al partido". "Por ello hablamos de la incompatibilidad del partido con estas actuaciones y por eso hablamos de que necesitamos un PSOE en Castilla y León, igual que a nivel nacional y europeo, absolutamente feminista en lo transversal y honesto en su forma de actuar, de forma individual y de forma colectiva como partido", ha instado el candidato socialista.