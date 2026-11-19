VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha afeado este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que siga sin tener "un instante" o "un segundo" en su agenda para recibir a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad que urgieron una reunión con el jefe del Ejecutivo el pasado 17 de septiembre ante la situación crítica del campo y el inicio entonces de la campaña agrícola.

"La respuesta de Mañueco es el silencio", ha vuelto a lamentar el dirigente del PSOE que ha apelado a una reunión que ha mantenido este jueves con representantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) para ratificarse en sus críticas a la falta de respuesta del presidente de la Junta a las demandas del sector agroganadero, algo que "debería avergonzar al Ejecutivo autonómico" tras lo que ha lamentado las reuniones "absolutamente infructuosas" que ha habido con el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, de Vox.

"Ni tan siquiera en campaña electoral el señor Fernández Mañueco ha tenido un instante, un segundo, unos minutos para poder recibir a las organizaciones profesionales agrarias", ha insistido Carlos Martínez que ha sacado pecho de que "tan sólo" el Partido Socialista ha dado respuesta al sector, "lo que dice mucho de la hipocresía y el cinismo con el que utilizan la agricultura y el mundo rural aquellos que pretenden defenderla siempre desde la atalaya de los sillones del Ejecutivo", ha apostillado.

Carlos Martínez ha planteado a los grupos Popular y Vox una "nueva oportunidad" para aprobar vía enmiendas parciales al articulado del proyecto de presupuestos de la Comunidad los 150 millones de euros que reclama el PSOE de la mano de las OPA para dar una respuesta a las necesidades del sector primario, frente a la ausencia además de una partida presupuestaria con los 30 millones procedentes en parte del fondo de rescate de la UE --10 millones--.

A esto ha añadido la necesidad de crear la Mesa de la Agricultura para garantizar a medio plazo un plan de modernización del campo unida al desarrollo rural.

"Tienen una nueva oportunidad para enmendar los 'noes', las negativas que hemos visto que se han producido ya hasta en dos ocasiones en la sesión parlamentaria", ha concluido Carlos Martínez en una rueda de prensa en la que ha explicado el objetivo de las 1.297 enmiendas parciales que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista a los proyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2027 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas en defensa de un "cambio de modelo".

Carlos Martínez ha advertido del "rodillo" que están aplicando PP y Vox en las Cortes de Castilla y León y ha asumido que no tiene "demasiadas esperanzas" en contar con un voto a favor a las enmiendas socialistas que proponen, entre otros asuntos, "una fiscalidad mucho más progresiva y mucho más justa" que de cobertura a las necesidades de la Comunidad mediante una administración fuerte "que no se preocupe sólo de las rebajas fiscales para los que más tienen", como ha reprochado al Gobierno de coalición PP-Vox.

A modo de ejemplo, ha recordado que la Comunidad Autónoma dejó de ingresar en 2025 un total de 116 millones de euros por el impuesto de Donaciones por bonificaciones que beneficiaron a 22.000 personas, el 1 por ciento de la población mientras que el 99 por ciento restante vio "limitado" el desarrollo de políticas públicas. A esto ha sumado que la Comunidad dejó de ingresar otros 142 millones de euros por el impuesto de Sucesiones por bonificaciones a 1.747 personas para zanjar: "El beneficio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría".

Medidas en políticas de vivienda y en favor de la igualdad y de la lucha contra la violencia machista y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública son otros de los asuntos que centran las enmiendas parciales del Grupo Socialista que también plantea una Ley de Despoblación y Ordenación del Territorio con mayor financiación municipal y recuperar la financiación para cooperación al desarrollo y la financiación acordada en el Diálogo Social.

"Las excepciones fiscales están muy bien para los gimnasios pero estarían todavía mejor si son para los libros de texto", ha defendido también el portavoz del Grupo Socialista.

PP ADVIERTE DE ENMIENDAS "AL PESO" Y "SIN TRABAJAR"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha acusado al PSOE de registrar enmiendas parciales "sin trabajarlas" y "al peso" en lo que ha considerado además "un copia y pega de años anteriores" en la "inmensa mayoría". La 'popular' ha ironizado también sobre las "clásicas enmiendas de campaña" del PSOE a través de "pequeñas inversiones para ayuntamientos, fundamentalmente socialistas, con las que ir por la Comunidad vendiendo su producto electoral".

Leticia García ha criticado que el Partido Socialista vuelva a fundamentar su posición presupuestaria en la subida impositiva, "al más puro estilo sanchista" y ha recordado al respecto "las más de cien subidas de impuestos del desgobierno de la nación" y las "diez subidas más anunciadas" que, según ha augurado, "afortunadamente" no se llevarán a término a partir del 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales.

"El 29N nos jugamos que esta mafia que nos gobierna siga o llegar a mayorías parlamentarias decentes que puedan sacar adelante una cuestión tan básica como es un presupuesto para hacer frente a los problemas de los ciudadanos", ha concluido por su parte el portavoz del Grupo Vox, David Hierro.