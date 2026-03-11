Martínez afirma que el lunes habrá "otra Junta" que tome las riendas frente a la "indolencia" de Mañueco y el PP

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante su visita a Toro (Zamora) - EUROPA PRESS

TORO (ZAMORA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha afirmado que el próximo lunes habrá "otra Administración autonómica" que tome las riendas de la Comunidad frente a la "desidia, el abandono y la indolencia" que, a su juicio, ha demostrado el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con su gobierno 'popular'.

En estos términos se ha expresado el líder socialista en declaraciones a los medios durante su visita a la localidad zamorana de Toro, una intervención en la que ha estado acompañado por cargos locales y provinciales del partido y que ha aprovechado para trasladar su apoyo a los vecinos de Miranda de Ebro (Burgos) tras el "trágico" incendio que ha dejado tres muertos y varios heridos.

En materia económica, el candidato socialista ha defendido que el nuevo Gobierno autonómico que liderará a partir de los comicios del domingo deberá asumir "las necesidades ciertas y reales" de la Comunidad y poner en marcha las medidas recogidas en el documento de gobierno de los socialistas.

En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo autonómico deberá impulsar proyectos como el de Monte la Reina, que, según ha explicado, puede actuar como "revulsivo" para la comarca y la provincia de Zamora mediante la llegada de familias y el refuerzo de servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda o la formación para jóvenes.

Martínez ha criticado también la actuación de Mañueco en el debate celebrado el día anterior y ha considerado que el presidente de la Junta ha demostrado ser "incapaz de comprometerse" con los municipios de Castilla y León y de entender la realidad de un territorio que, según ha señalado, "resiste y busca un proyecto de futuro".

Finalmente, ha incicido en que la Comunidad necesita un Gobierno autonómico "a la altura de la sociedad de Castilla y León" y ha confiado en que el resultado de las urnas permita abrir "un espacio de futuro nuevo" para territorios como Toro y el conjunto de la Comunidad.