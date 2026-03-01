Martínez apuesta por un medio rural con "calidad de vida" y "cultura": "No puede haber solo el frontón y el bar"

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha subrayado la necesidad de promover la "calidad de vida" y la "cultura" en el medio rural frente al "desarraigo", la despoblación y la éxodo juvenil a las ciudades.

"Para un joven con mínimas inquietudes, no puede haber solo el frontón y el bar", ha apostillado Martínez en el marco de un acto con 150 miembros de las Juventudes Socialista en Valladolid, donde ha estado acompañado por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; la número 1 de la lista socialista por Valladolid, Patricia Gómez Urban, y el candidato número seis y secretario general de las Juventudes Socialistas en la Comunidad, Diego Vallejo.

Ha hecho estas declaraciones tras ser cuestionado por el relevo generacional en el medio rural, cuando ha advertido de que no se trata solo de una "cuestión de rentabilidad, si no de "calidad de vida", para "poder ser atractivo" y que las personas se puedan "quedar".

"El arraigo se tiene que producir generando esos improntas de calidad de vida, que puedas tener el acceso a la cultura, el acceso al deporte, una vida rica, generar un entorno que sea lo suficientemente atractivo, al menos en un marco de 30 minutos en el que tú puedas tener a disposición una serie de servicios públicos y servicios privados que te garanticen que no te vas a morir de asco", ha manifestado.

En este contexto, ha avisado que si no se llevan a cabo medidas en pro de la calidad de vida, al final el relevo generacional se producirá con solo dos personas que se quedarán "con todas las tierras comunales del pueblo", lo que puede conllevar al "abandono del territorio" y "provocará la pérdida de la biodiversidad".

"Sin sostenibilidad humana, insisto, no habrá sostenibilidad ambiental y, por tanto, la necesidad de generar esos relevos generacionales tiene que ir a más con una política cultural que no sea pan y circo, y que tiene que asumir también la administración autonómica", ha aseverado.

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO

Junto a esto, también ha abogado por "generar oportunidades" con "incentivos" para que las empresas contraten a personas menores de 35 años, algo "absolutamente imprescindible" para que sea "más rentable" para el sector empresarial; un política de formación educativa alineada con el mercado laboral del territorio, así como las ayudas a autónomos como las ya anunciadas de cuota cero hasta los cuatro primeros años.

En este sentido, ha abogado también por promover una "reconversión" en pro de una "conciencia de que emprender es una opción válida", lo que se debe hacer, a su juicio, no solo desde los ayuntamientos y se debe impulsar desde la formación. También, ha llamado a acabar con las "jornadas interminables" en los comercios con el objetivo de hacer más atractivo este sector para los jóvenes, todo ello junto a la "dignificación" de los salarios.