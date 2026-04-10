Martínez asegura que Mañueco y Pollán "no pintan nada" y lamenta que el futuro de CyL se negocie en Madrid

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante la presentación del monumento a la fiesta de La Saca en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que el líder del PP y presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el procurador electo de Vox a las Cortes Carlos Pollán "no pintan nada ni les importa" la Comunidad, al tiempo que lamentado que sus intereses y futuro se negocien en Madrid.

Durante la presentación de la escultura homenaje a la fiesta de La Saca en Soria, uno de sus últimos actos como alcalde de la ciudad, el líder socialsitas ha incidido en el "sainete" organizado en Madrid entre PP y Vox y ha subrayado que son los líderes nacionales de ambos partidos los que negocian para "repartirse las instituciones de Aragón, Extremadura y Castilla y León".

"Ni Mañueco ni Pollán pintan absolutamente nada y los intereses de Castilla y León se juegan una vez más Madrid, en el marco de un acuerdo nacional, sin tener en cuenta programas", ha lamentado Martínez.

Así, ha subrayado que Mañueco "poco tiene que decir" porque el acuerdo "entre derecha y extrema derecha se decide en ámbito nacional", un punto en el que ha señalado que mientras "Vox hace ver a la ciudadanía que pelea por un espacio que cada vez se achica más mientras se convierte en la muleta permanente".

El secretario general del PSOE de Castilla y León también ha recalcado que el partido apuesta por hablar de temas que afectan a los ciudadanos como ordenación del territorio, despoblación, lucha contra la violencia de género y de medidas de prevención, extinción de incendios y gestión forestal.

Asuntos que desde su partido comenzarán a abordar tras el Pleno de constitución el próximo martes 14 de abril.