Martínez avisa de que CyL afronta el verano con "las mismas carencias" y pide la comparecencia de Quiñones

Carlos Martínez en una imagen de archivo. - PSOE

SORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido de que la Comunidad afronta el verano "con las mismas carencias que el año pasado" en materia de prevención de incendios, por lo que ha pedido la comparecencia ante el Parlamento del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así, durante la rueda de prensa en Soria sobre la preparación de las elecciones municipales de 2027, se ha referido a la "desidia del Ejecutivo" que lleva "más de dos meses en funciones" y que no ha "rendido cuentas" al Parlamento desde el último Pleno ordinario celebrado en diciembre.

"Sindicatos, empresas y administraciones locales han advertido sobra la caótica situación, la falta de recursos y de planificación", ha lamentado sobre el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para la campaña de 2026.

En este sentido, ha apuntado que los trabajadores han denunciado una reducción de las labores preventivas respecto al año anterior y la ausencia de cambios en el dispositivo, por lo que han amenazado con dejar de prestar servicios si no se adaptan a las nuevas legislaciones que esperan desde 2024.

"Solo nos queda cruzar los dedos en la autocomplacencia en la que viven el señor Mañueco y el señor Quiñones y encomendarnos a no sé quién", ha lamentado.

Asimismo, ha instado a Vox, que ha recordado que en la legislatura pasada apoyó a Suárez-Quiñones ante la reprobación de todo el arco parlamentario a que se posicione.