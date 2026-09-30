Martínez censura los recursos de la Junta sobre inmigración: "En eso está Mañueco, no en resolver los problemas de CyL"

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, ha censurado los recursos de la Junta contra el procedimiento extraordinario de regulación de personas extranjeras en situación irregular y contra el reparto de menores migrantes.

"En eso está Mañueco, no en resolver los problemas de nuestra comunidad autónoma", ha criticado Martínez cuestionado por el anuncio del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán Fernández, que ha informado que el Ejecutivo autonómico presentó los recursos el martes.

Para el líder socialista, Fernández Mañueco está "en una campaña electoral permanente" e "intenta oponerse a cualquier medida" del Gobierno central. "Es absolutamente lamentable que con los problemas que tenemos, da igual en sanidad, en educación, en la defensa de los derechos y libertades en vivienda, la acción de Gobierno del señor Mañueco, sea la misma de los últimos 40 años. Estoy convencido que la gente tarde o temprano les hará pagar todo esto", ha apostillado.

Asimismo, ha advertido de que en este momento el país "se levanta de forma pacífica y legítima para defender el derecho a la vivienda", mientras Fernández Mañueco está "a otra cosa", por lo que ha insistido en la "mano tendida" del Grupo Municipal Socialista por un pacto autonómico que se vincule a la ley de vivienda y los reales decretos en la materia.

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