Martínez considera que los vídeos de 2016 sobre el Comité Federal buscan "enturbiar la gestión del Gobierno de Sánchez"

El exalcalde de Soria Carlos Martínez, durante el acto de posesión de su relevo al frente del Consistorio soriano. - CONCHA ORTEGA-EUROPA PRESS.

SORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, considera que los vídeos de 2016 sobre el Comité Federal buscan "enturbiar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez" y ser una "cortina de humo" para desviar la atención de otros asuntos como los pactos de PP y Vox en distintas comunidades.

Así lo ha señalado a preguntas de periodistas tras la toma de posesión del nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, donde ha incidido que lo que pasa en el Comité Federal "se queda en el Comité Federal" y ha defendido el carácter interno de los procesos del PSOE, a la vez que ha señalado que la publicación de estos vídeos, diez años después, forma parte de una "estrategia política" para perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez".

También ha advertido de una "cortina de humo para desviar la atención" en un momento donde se está "poniendo en venta a Extremadura a Aragón y seguidamente Castilla y León". Asimismo, ha reconocido que sale él mismo protestando, "algo lógico cuando las cosas no gustan", y ha defendido que se trata de debates "donde se forman opiniones con momentos tensos derivados de decisiones relevantes" y que se desarrollan "de forma seria, rigurosa y con discrepancias". "En esos momentos había mucha tensión porque de ese Comité Federal salió la abstención para que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno", ha recordado.

Carlos Martínez ha puntualizado que aquel Comité Federal de 2016 "se retransmitió de forma absolutamente en directo y descarnada" y en el que se abordaron "decisiones muy duras e importantes", de ahí la tensión transmitida en los vídeos.