Martínez, convencido de la victoria el 15-M, apela al "despertar" de la ciudadanía para lograr el cambio en CyL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón - PSOE

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se ha mostrado convencido de ganar las elecciones autonómicas del 15 de marzo, motivo por el que ha apelado al "despertar" de la ciudadanía para lograr el cambio en la Comunidad.

En el marco de su intervención en la sectorial de Educación que los socialistas han organizado este sábado en la localidad salmantina de Béjar, el líder del PSCyL ha asegurado que al jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, "no le caben más excusas".

"El 15 de marzo nos vamos a ver las caras. Yo os digo una cosa vamos a ganar las elecciones en Castilla", ha remarcado el líder socialista, quien ha advertido que "el reto no es fácil" por lo que ha pedido la implicación de todos.

Por esta razón, ha apelado una vez más a la colaboración, a la ayuda, al apoyo de toda la ciudadanía que "no quiere más de lo mismo, que necesita cambio, que necesita un despertar de este territorio, que necesita que Castilla y León se levante".

En esta línea, el máximo responsable de los socialistas castellanoleonesas ha sostenido que mucha gente "necesita una esperanza para sus hijos para que no estén abocados a esa resignación que parece ser el mal permanente, el mal perpetuo que hay en Castilla y León.

"Yo no lo he querido para Soria. Le hemos dado la vuelta en estos últimos 20 años. No lo quiero para Castilla y León y entre todos seremos capaces. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir", ha aseverado el líder socialista.