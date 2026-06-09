Martínez cree que "CyL merece más" que un pacto que "levanta muros" y comparte la idea migratoria del Papa

Debate de Investidura - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha manifestado su "profunda preocupación" por la introducción en el pacto entre PP y Vox del concepto de 'prioridad nacional' y advierte de que éste puede atacar normas básicas como la Constitución o el Estatuto que defienden "la igualdad, la libertad o la dignidad humana". "Castilla y León merece más", ha señalado para argumentar su voto en contra a la investidura del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha compartido la idea manifestada por el Papa León XIV sobre migración en su intervención en el Congreso.

"Compartimos las reflexiones del Papa León cuando ha recordado que ninguna persona puede ser reducida a una frontera, a un origen o a una categoría administrativa, que la respuesta al fenómeno migratorio no puede ser el miedo, la respuesta debe ser siempre la dignidad humana, la integración y la solidaridad", ha defendido el portavoz socialista, quien ha insistido en que "la humanidad siempre ha avanzado cuando ha sido capaz de tender puentes y siempre ha retrocedido cuando ha decidido levantar muros".

En su intervención tras escuchar el discurso de Fernández Mañueco en el Pleno de Investidura, el socialista ha defendido la alternativa del PSOE para la Comunidad y ha criticado el pacto que llevará al 'popular' a repetir por tercera vez en la Presidencia de la Junta. "Hemos escuchado la transcripción de las condiciones que usted ha aceptado para seguir siendo presidente. Eso explica las renuncias, los silencios y explica por qué la autocomplacencia ha ocupado más espacio que los problemas reales", ha señalado.

"Hoy hemos escuchado un discurso que intenta disimular a Vox mientras ejecuta su programa, ha sido la lectura pública de un pacto, un pacto redactado hace apenas unos días, muy lejos de esta Comunidad autónoma", ha señalado Martínez en su primera intervención en las Cortes como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El líder socialista ha reprochado a Fernández Mañueco que haya dedicado más tiempo a hablar del Gobierno de España que de sus propios socios de coalición, con apenas "tres menciones a Vox en todo el discurso", a pesar de que "cada página de este discurso lleva la huella de ese acuerdo". A su juicio, el candidato del Partido Popular no ha presentado un proyecto nuevo para Castilla y León, sino que ha optado por la "autocomplacencia" en lugar de abordar los "problemas reales de las personas".

De este modo, Martínez ha insistido en que la Comunidad necesita un "cambio de rumbo" de manera urgente, tras denunciar que el territorio acumula "demasiados meses esperando un gobierno, un presupuesto, decisiones y respuestas". Así, ha subrayado que la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades avanzan, por lo que ha calificado la situación de problema estructural tras casi cuarenta años de mandatos del PP. "El pasado son ustedes mismos. La despoblación tiene responsables", ha sentenciado.

En el bloque relativo a la inmigración, el representante del PSOE ha rechazado el planteamiento de la 'prioridad nacional' por considerar que "la igualdad de derechos no admite apellidos" y que "la dignidad humana no depende del lugar de nacimiento", al tiempo que ha afeado al presidente en funciones que presuma de un repunte poblacional por los datos de migrantes y que, a la par, firme un pacto con quienes "convierten la migración en un problema" y a los que el propio Mañueco acusó en el pasado de "querer tirar migrantes al mar".

Asimismo, el portavoz del Grupo Socialista ha acusado a Fernández Mañueco de asumir el "marco ideológico de quienes pretenden convertir el miedo, el enfrentamiento y la exclusión en herramientas de acción política" a través de un pacto de "sumisión" a la "extrema derecha".

En su discurso, que se prolongó durante 30 minutos, el líder socialista ha afeado la supresión de áreas clave en la composición de su futuro gobierno y ha mostrado su oposición expresa a la desaparición de las consejerías de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio --competencias que Mañueco ha anunciado que asumirá ahora la vicepresidencia del PP sin cartera-- al tiempo que ha recriminado al candidato que no haya dedicado "ni un solo minuto para hablar de la violencia machista".

En este sentido, Carlos Martínez ha trasladado a Fernández Mañueco que los socialistas "no aceptan el negacionismo del cambio climático". "La realidad no desaparece porque alguien decida ignorarla, nuestros incendios son tan reales, que todos sabemos que existen", ha subrayado.

PROPUESTAS DEL PSOE

Frente a este modelo, Martínez ha desgranado la propuesta alternativa del PSOE, fundamentada en el "derecho a quedarse, el derecho a volver y también el derecho a venir". Entre las principales medidas de su proyecto, el socialista ha defendido la implantación de un modelo de cohesión denominado "territorio 30 minutos", concebido para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación o la conectividad digital en tiempos razonables, sin importar su municipio de residencia.

Finalmente, el portavoz parlamentario ha apostado por una estrategia económica basada en la reindustrialización, la innovación agroalimentaria y la transición energética, con la meta de liderar la "nueva economía verde europea" y retener el talento joven. Además, el portavoz socialista ha aprovechado su intervención para hacer una defensa firme del diálogo social y de las organizaciones sindicales y empresariales frente a las "guerras culturales importadas", tras recordar que los derechos laborales y los servicios públicos.

"No compartimos el proyecto político que hoy solicita la confianza de esta Cámara", ha subrayado Martínez, quien no ha eludido su responsabilidad como oposición de trabajar "por el futuro de Castilla y León, desde proyectos distintos, pero con la obligación de estar a la altura de la ciudadanía".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Con esta reflexión, Carlos Martínez ha garantizado que el PSOE no eludirá el debate de la financiación autonómica, ante lo que Mañueco ha reclamado un acuerdo. "Castilla y León tiene razones objetivas para defender una financiación que tenga en cuenta su extensión territorial, el envejecimiento de su población, la dispersión de sus municipios y el coste real de prestar servicios públicos de calidad", ha reseñado, tras lo que ha advertido de que "para defender una posición primero hay e tener un modelo". "El suyo no existe", ha interpelado a Fernández Mañueco, a quien ha afeado la decisión de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que considera una "irresponsabilidad institucional".

Así, a juicio del socialista, "Castilla y León necesita una voz fuerte, una posición rigurosa y, sobre todo, un proyecto de Comunidad, seguimos viendo más reacción que anticipación, más táctica que estrategia, más interés partidista que interés de Comunidad", ha defendido el portavoz socialista, quien ha considerado "difícil" que Fernández Mañueco exija "más recursos" mientras "compite" por anunciar "nuevas rebajas fiscales.

"Los castellanos y leoneses tienen derecho a preguntar cómo piensa cuadrar esa ecuación, merecen coherencia, merecen rigor, merecen dirigentes que les hablen como personas adultas y merecen un presidente que deje de buscar coartadas y empiece a asumir responsabilidades, nosotros estaremos ahí desde la responsabilidad, el rigor y el compromiso con Castilla y León", ha defendido.

"Castilla y León merece más, merece más oportunidades, merece más ambición, merece más cohesión, merece más igualdad, merece más futuro y ése será el compromiso que asumiremos cada día desde nuestra responsabilidad política", ha zanjado.