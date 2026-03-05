Martínez cree que la gente "con alma grita cambio" y se niega a "resignarse y bajar los brazos"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, posa antes del primer debate de las elecciones autonómicas en Castilla y León, a 5 de marzo de 2026, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido su candidatura porque no se "resigna a bajar los brazos" y porque la gentes de Castilla y León "están gritando cambio" y ha reconocido que aunque es consciente de que "no hay sentimiento de comunidad" la gente de es Comunidad que tiene alma "esta gritando cambio".

Así lo ha señalado Martínez durante su primera intervención en el primero de los debates electorales, organizado por TVE, que se celebra con motivo de la próxima cita con las urnas el 15 de marzo.

"Quiero que nuestros hijos se puedan quedar en Castilla y León y en Soria, quiero que mis amigos puedan tener derecho a volver", ha afirmado el candidato socialista, quien se" niega" a seguir perdiendo el tiempo y y se niega a resignarse y bajar los brazos, al tiempo que ha puesto de manifioesta su creencia en la "colectividad".

La gente "está gritando cambioen defensa de la sanidad pública, en defensa de los profesionales que ¿garantizan el derecho a la salud y "gritan" para que sus hijos "no partan con la maleta", " gritan y lloran de desesperación y de indignación cuando la desidia y el desprecio" hace arder los montes de Castilla y León y "gritan cambio para dejar de gestionar con el piloto automático y gritan cambio para dejar de gobernar con el freno echado".

Por ello, Carlos Martínez ha defendido su apuesta por "un gobierno de la Junta de Castilla y León que esté a la altura de la gente de Castilla y León".